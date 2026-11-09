Justin Timberlake bất ngờ tiết lộ sự thật liên quan Britney Spears

Justin Timberlake lần đầu lên tiếng bác bỏ tin đồn kéo dài suốt 20 năm rằng ca khúc What Goes Around... Comes Around được viết dành riêng cho Britney Spears sau cuộc chia tay ồn ào của cả hai. Nam ca sĩ tiết lộ nguồn cảm hứng thực sự của bản hit đình đám này đến từ câu chuyện tình cảm của một người bạn thân.

Trong chương trình Re-Rank trên YouTube của Complex, Justin Timberlake đã có những chia sẻ đáng chú ý về quá trình sáng tác What Goes Around... Comes Around. Phát hành năm 2006, ca khúc nhanh chóng trở thành một trong những bản hit nổi bật trong sự nghiệp của nam ca sĩ. Tuy nhiên, suốt nhiều năm, người hâm mộ vẫn tin rằng nội dung bài hát bắt nguồn từ chuyện tình tan vỡ giữa anh và Britney Spears vào năm 2002.

Trước những suy đoán kéo dài, Justin quyết định làm rõ sự thật. Ở tuổi 45, giọng ca SexyBack khẳng định ca khúc không phải câu chuyện cá nhân của mình như nhiều người vẫn nghĩ.

"Thực ra, đó là câu chuyện của một người bạn mà tôi đã xin phép để đưa vào bài hát", Justin chia sẻ.

Theo nam ca sĩ, người bạn này vừa trải qua một cuộc chia tay và kể lại những chuyện đã xảy ra trong mối quan hệ của mình. Sau khi lắng nghe câu chuyện, Justin hỏi liệu anh có thể sử dụng chất liệu đó để sáng tác hay không. Người bạn đồng ý, đồng thời nói một câu mang ý nghĩa "gieo nhân nào gặt quả ấy". Câu nói này đã trở thành nguồn cảm hứng để Justin bắt tay vào viết nhạc.

Đáng chú ý, nam ca sĩ cho biết anh chỉ mất gần 20 phút để hoàn thành ca khúc. Kết hợp với MV có thời lượng khoảng 10 phút, What Goes Around... Comes Around nhanh chóng gặt hái thành công lớn, trở thành dấu ấn đáng nhớ trong sự nghiệp âm nhạc của anh.

Dù Justin đã phủ nhận mối liên hệ trực tiếp giữa bài hát và Britney, những tranh luận xoay quanh chuyện tình của hai ngôi sao vẫn chưa bao giờ thực sự khép lại.

Justin Timberlake và Britney Spears quen biết nhau từ khi còn nhỏ, khi cùng tham gia chương trình The All-New Mickey Mouse Club. Cả hai bắt đầu hẹn hò vào năm 1999 và trở thành một trong những cặp đôi được chú ý nhất làng giải trí quốc tế thời điểm đó. Tuy nhiên, mối quan hệ kết thúc vào năm 2002, kéo theo nhiều đồn đoán về nguyên nhân tan vỡ.

Trước đó, ca khúc Cry Me a River phát hành năm 2002 cũng từng khiến Britney trở thành tâm điểm bàn tán. MV có sự xuất hiện của một cô gái mang ngoại hình giống nữ ca sĩ, khiến công chúng cho rằng Justin đang ám chỉ chuyện bị bạn gái phản bội.

Trong hồi ký The Woman in Me xuất bản năm 2023, Britney từng bày tỏ sự tổn thương trước cách bạn trai cũ xây dựng hình ảnh của cô trong MV. Nữ ca sĩ cho rằng sản phẩm này khiến cô bị khắc họa như một người phụ nữ phản bội, trong khi Justin lại xuất hiện với hình tượng chàng trai bị tổn thương. Cô cũng tiết lộ bản thân từng phải đối mặt với nhiều đau đớn sau khi mối quan hệ kết thúc.

Không dừng lại ở đó, Britney còn cáo buộc Justin từng nhiều lần không chung thủy và tiết lộ cô đã phá thai khi mới 19 tuổi vì bạn trai khi ấy không muốn trở thành cha.

Tuy nhiên, đến năm 2024, Britney bất ngờ có động thái làm dịu những căng thẳng trong quá khứ. Trên Instagram, nữ ca sĩ công khai xin lỗi về một số nội dung được đề cập trong hồi ký, đồng thời dành lời khen cho ca khúc Selfish và Sanctified của Justin Timberlake.

Động thái này từng khiến người hâm mộ chú ý, bởi sau nhiều năm xảy ra những tranh cãi, cả hai dường như đã có những bước đi nhẹ nhàng hơn khi nhắc về đối phương.