Justin Bieber cùng Hailey đến Hàn Quốc giữa ồn ào với người bạn thân lâu năm

Theo Page Six, Justin Bieber mới đây được bắt gặp tận hưởng khoảng thời gian thoải mái bên Hailey Bieber và những người bạn trong chuyến đi đến Seoul, Hàn Quốc.

Trong loạt ảnh được công bố, giọng ca Sorry ngả người trên ghế, trò chuyện cùng bạn bè và hút xì gà. Nam ca sĩ diện bộ trang phục thể thao phối hai màu xanh dương và xám, kết hợp kính mắt đỏ. Trong khi đó, Hailey Bieber lựa chọn trang phục đen cùng áo khoác da dáng rộng và kính râm.

Justin Bieber mới đây được bắt gặp tận hưởng khoảng thời gian thoải mái bên Hailey Bieber và những người bạn trong chuyến đi đến Seoul, Hàn Quốc.

Những hình ảnh này xuất hiện giữa lúc Carl Lentz, cựu mục sư của nhà thờ Hillsong, bất ngờ tiết lộ câu chuyện liên quan đến vợ chồng Justin Bieber trong quá khứ. Theo Page Six, Carl Lentz và vợ là Laura Lentz đã kể lại việc gia đình họ từng phải rời khỏi căn hộ của Justin và Hailey tại New York vào năm 2020, thời điểm cựu mục sư vướng bê bối ngoại tình.

Trong cuốn sách Overcoming Infidelity: 10 Conversations to Help You Heal the Hurt, Laura cho biết vợ chồng cô cùng ba người con từng được Justin và Hailey đồng ý cho ở nhờ căn hộ trong lúc chuẩn bị chuyển đến Brooklyn. Tuy nhiên, khi bê bối ngoại tình của Carl Lentz bị phanh phui, gia đình ông được thông báo phải rời khỏi căn hộ trong vòng 24 giờ.

"Một người trong ê-kíp của Justin gọi điện và thông báo rằng chúng tôi phải rời khỏi căn hộ của anh ấy và Hailey trong vòng 24 giờ. Chúng tôi vội vàng thu dọn đồ đạc rồi chất tất cả lên một chiếc xe tải thuê", Laura kể lại.

Carl Lentz thừa nhận bản thân cảm thấy tổn thương trước quyết định này, nhất là khi ông vừa bị sa thải khỏi nhà thờ Hillsong vì những vi phạm liên quan đến đạo đức và lòng tin.

"Tôi xứng đáng phải chịu hậu quả, nhưng tôi cảm thấy Laura và các con chỉ là những người vô tội, một lần nữa phải chịu đau khổ vì lỗi lầm của tôi", cựu mục sư chia sẻ.

Dù vậy, Carl Lentz cho biết hiện tại ông đã phần nào hiểu được quyết định của Justin Bieber, bởi bê bối của mình đã khiến vợ chồng nam ca sĩ rơi vào tình thế khó xử và chịu sự chú ý không mong muốn từ truyền thông.

Justin Bieber chưa từng công khai bình luận về vụ ngoại tình của Carl Lentz. Tuy nhiên, vào năm 2020, nam ca sĩ và Hailey được ghi nhận đã ngừng theo dõi gia đình cựu mục sư trên mạng xã hội.

Trước khi mối quan hệ rạn nứt, Justin Bieber và Carl Lentz từng có tình bạn thân thiết kéo dài từ năm 2008. Nam ca sĩ từng sống cùng gia đình Carl Lentz tại New Jersey vào năm 2014. Một năm sau, cựu mục sư thực hiện nghi thức rửa tội cho Justin và cũng góp mặt trong đám cưới của anh với Hailey vào năm 2019.

Trước khi mối quan hệ rạn nứt, Justin Bieber và Carl Lentz từng có tình bạn thân thiết kéo dài từ năm 2008.

Đến hiện tại, Justin Bieber vẫn chưa lên tiếng về những tiết lộ mới từ gia đình Carl Lentz. Trong khi đó, nam ca sĩ tiếp tục tận hưởng chuyến đi tại Hàn Quốc cùng vợ và bạn bè.