Justin Bieber bất ngờ xuất hiện tại đêm nhạc chỉ có 300 khán giả

Theo Page Six, tối 12/11 (giờ địa phương), Justin Bieber bất ngờ xuất hiện tại đêm diễn của ca sĩ kiêm nhạc sĩ người Anh Finn Askew, được tổ chức ở The Moroccan Lounge gần khu Arts District và Little Tokyo thuộc Los Angeles, Mỹ.

Đáng chú ý, chương trình chỉ có khoảng 300 khán giả tham dự, hoàn toàn khác biệt so với những sân khấu âm nhạc quy mô lớn mà Justin Bieber thường góp mặt. Theo California Post, vào gần cuối đêm diễn, một số khán giả phát hiện lực lượng an ninh bắt đầu đứng ở những vị trí gần sân khấu.

Justin Bieber bất ngờ xuất hiện tại đêm diễn của ca sĩ kiêm nhạc sĩ người Anh Finn Askew.

Động thái này nhanh chóng làm dấy lên suy đoán Justin Bieber có thể đang xuất hiện tại địa điểm tổ chức, đặc biệt khi nam ca sĩ và Finn Askew gần đây liên tục tương tác trên mạng xã hội.

Không lâu sau, Justin Bieber thực sự bước lên sân khấu, khiến đám đông vỡ òa phấn khích. Nam ca sĩ 32 tuổi cùng Finn Askew trình diễn ca khúc Music All Over Her Body, sản phẩm đang nhận được sự quan tâm của nghệ sĩ trẻ người Anh.

Trong tiết mục, Justin Bieber chủ yếu nhường phần thể hiện chính cho Finn Askew. Anh đảm nhận những đoạn hát bè và hòa giọng, góp phần tạo nên màn kết hợp đầy bất ngờ. Theo những đoạn video ghi lại tại hiện trường, sự xuất hiện của Justin Bieber khiến bầu không khí đêm nhạc trở nên sôi động hơn hẳn.

Trong tiết mục, Justin Bieber chủ yếu nhường phần thể hiện chính cho Finn Askew.

Đáng chú ý, chỉ vài giờ trước chương trình, Justin Bieber đã đăng tải bài viết trên Instagram nhằm giới thiệu mẫu loa cỡ trung thuộc thương hiệu Skylrk của mình.

Trong bài đăng, nam ca sĩ sử dụng chính ca khúc Music All Over Her Body làm nhạc nền, đồng thời gắn thẻ tài khoản của Finn Askew.

Trước đó vài ngày, Finn Askew cũng chia sẻ hình ảnh chụp chung với Justin Bieber, kèm dòng chú thích ngắn gọn: "Brother" (Người anh em). Đây không phải lần đầu Justin Bieber bất ngờ xuất hiện và biểu diễn trước một nhóm khán giả nhỏ tại Los Angeles. Hồi tháng 9, nam ca sĩ từng tổ chức một buổi biểu diễn ngẫu hứng tại công viên MacArthur Park, mang đến nhiều bản hit quen thuộc cho những người có mặt.

Trước đó vài ngày, Finn Askew cũng chia sẻ hình ảnh chụp chung với Justin Bieber.

Trong dịp này, Justin Bieber còn trao tặng thực phẩm và quần áo cho một số người vô gia cư sinh sống tại khu vực công viên. Trước đó, vào tháng 4, giọng ca Baby đã biểu diễn tại lễ hội âm nhạc Coachella trong hai tuần liên tiếp, mang đến loạt ca khúc đình đám cùng những sản phẩm mới.

Từ sân khấu Coachella hoành tráng đến đêm nhạc chỉ có vài trăm khán giả, Justin Bieber cho thấy sự linh hoạt trong hoạt động nghệ thuật. Đặc biệt, việc nam ca sĩ chủ động xuất hiện để hỗ trợ Finn Askew cũng trở thành điểm nhấn đáng chú ý, góp phần đưa tên tuổi nghệ sĩ trẻ đến gần hơn với công chúng.

Justin Bieber cho thấy sự linh hoạt trong hoạt động nghệ thuật.