Jurgen Klopp nhận trách nhiệm sau thất bại của Đức trước Hy Lạp

Sau trận hòa 1-1 trước Hà Lan ở lượt trận ra quân, Đức trở về sân nhà để đối đầu Hy Lạp trong khuôn khổ vòng bảng UEFA Nations League đêm ngày 28/9 (giờ Việt Nam). Với nhiều thay đổi trong đội hình, HLV Klopp điều chỉnh 5 vị trí, trong đó Alexander Nübel thay Marc-André ter Stegen trong khung gỗ, còn Yann Bisseck đá cặp cùng Jonathan Tah ở trung tâm hàng phòng ngự.

Đức kiểm soát thế trận trong phần lớn thời gian nhưng gặp nhiều khó khăn trước hàng phòng ngự được tổ chức chặt chẽ của Hy Lạp. Karim Adeyemi có một số cơ hội đáng chú ý, trong khi Joshua Kimmich cũng khiến thủ môn Konstantinos Tzolakis phải trổ tài từ tình huống đá phạt.

Bước ngoặt đến ở phút 74. Dimitrios Kourbelis tung cú sút từ ngoài vòng cấm, bóng chạm Joshua Kimmich đổi hướng khiến Alexander Nübel không thể cản phá. Hy Lạp bảo toàn lợi thế đến hết trận và giành chiến thắng lịch sử trước Đức. Đây là lần đầu tiên Hy Lạp đánh bại đối thủ sau 11 lần chạm trán.

Tuyển Đức nhận thất bại 0-1 trước Hy Lạp dưới thời Jurgen Klopp

Thất bại này cũng cho thấy những hạn chế trong quá trình xây dựng đội tuyển Đức dưới thời Klopp. Đội chủ nhà tạo được một số cơ hội nhưng thiếu sự chính xác ở những pha xử lý cuối cùng. Khi bị dẫn bàn, Đức đẩy cao đội hình nhưng không tìm được phương án đủ hiệu quả để xuyên thủng hàng thủ Hy Lạp.

Klopp sau trận đấu nhận trách nhiệm về kết quả, đặc biệt trong bối cảnh ông thực hiện nhiều thay đổi về nhân sự ở trận đấu thứ hai trên cương vị HLV trưởng. Nhà cầm quân người Đức cũng thừa nhận đội bóng vẫn cần thêm thời gian để hoàn thiện cách vận hành.

Jurgen Klopp đối mặt với nhiều khó khăn trong quá trình xây dựng tuyển Đức

Trước đó, Klopp đã lựa chọn phương án triệu tập 44 cầu thủ cho 4 trận đấu Nations League nhằm thử nghiệm lực lượng và giảm tải cho các tuyển thủ trong lịch thi đấu dày đặc. Hai nhóm cầu thủ được sử dụng luân phiên, qua đó giúp ban huấn luyện có thêm dữ liệu trước khi hướng đến những giải đấu lớn tiếp theo.

Ở trận gặp Hy Lạp, Đức không có Kai Havertz do chấn thương gân kheo gặp phải trong trận hòa Hà Lan. Younes Ebnoutalib được trao cơ hội đá chính trên hàng công. Nico Schlotterbeck cũng không góp mặt do được cho nghỉ để kiểm soát khối lượng thi đấu.

Thất bại trước Hy Lạp khiến Đức mới có 1 điểm sau hai lượt trận tại bảng A2 Nations League. Trong khi đó, Hy Lạp vươn lên dẫn đầu bảng với 6 điểm sau hai chiến thắng liên tiếp. Đội tuyển Đức sẽ tiếp tục hành trình tại Nations League bằng cuộc đối đầu Serbia vào ngày 1/10, trước khi làm khách của Hy Lạp ở trận lượt về ngày 4/10. Hai trận đấu này sẽ tiếp tục là cơ hội để Klopp thử nghiệm đội hình và từng bước định hình lối chơi cho đội tuyển Đức.

Hy Lạp tạo địa chấn với chiến thắng lịch sử trước tuyển Đức

Thực tế sau hai trận đầu cho thấy Klopp chưa thể ngay lập tức thay đổi diện mạo của đội tuyển Đức. Những vấn đề về khả năng tạo cơ hội, tốc độ triển khai và sự hiệu quả trong khâu dứt điểm vẫn cần được cải thiện. Với một đội hình đang trong quá trình tái thiết, hành trình đưa Đức trở lại nhóm cạnh tranh hàng đầu sẽ cần nhiều thời gian hơn thay vì một sự thay đổi tức thời.