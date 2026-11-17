Đội hình ra sân tuyển Đức

Đội hình ra sân Hà Lan

Hai đội nhập cuộc đầy quyết tâm

Đức nhỉnh hơn trong khâu kiểm soát bóng

Nhưng Hà Lan cũng có cơ hội rõ ràng của Malen

Phút 41, Scherhant xử lý hay bên cánh trái rồi dứt điểm căng bằng chân phải tung nóc lưới đội khách

Niềm vui của tiền đạo đang khoác áo Freiburg

45 phút đầu khép lại với tỷ số 1-0 nghiêng về tuyển Đức

Phút 60, Florian Writz kết thúc chân trái tuyệt đẹp nhân đôi cách biệt

Tiền vệ của Liverpool thi đấu ấn tượng

Tiếp đó, trung vệ Schlotterbeck đánh đầu hiểm hóc nâng tỷ số lên 3-0

Phút 71, Writz hoàn tất cú đúp của riêng mình

Cuối trận, Gruda ấn định tỷ số 5-0 nghiêng về Cỗ xe tăng

HLV Jurgen Klopp truyền cảm hứng giúp Đức thắng tưng bừng

Nguồn ảnh: Uefa, OnsOrange, 433