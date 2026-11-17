Đội hình ra sân tuyển Đức
Đội hình ra sân Hà Lan
Hai đội nhập cuộc đầy quyết tâm
Đức nhỉnh hơn trong khâu kiểm soát bóng
Nhưng Hà Lan cũng có cơ hội rõ ràng của Malen
Phút 41, Scherhant xử lý hay bên cánh trái rồi dứt điểm căng bằng chân phải tung nóc lưới đội khách
Niềm vui của tiền đạo đang khoác áo Freiburg
45 phút đầu khép lại với tỷ số 1-0 nghiêng về tuyển Đức
Phút 60, Florian Writz kết thúc chân trái tuyệt đẹp nhân đôi cách biệt
Tiền vệ của Liverpool thi đấu ấn tượng
Tiếp đó, trung vệ Schlotterbeck đánh đầu hiểm hóc nâng tỷ số lên 3-0
Phút 71, Writz hoàn tất cú đúp của riêng mình
Cuối trận, Gruda ấn định tỷ số 5-0 nghiêng về Cỗ xe tăng
HLV Jurgen Klopp truyền cảm hứng giúp Đức thắng tưng bừng
Nguồn ảnh: Uefa, OnsOrange, 433