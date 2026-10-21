Jungkook áp đảo bình chọn năm 2026

Jungkook tiếp tục khẳng định sức hút của một trong những thành viên nổi bật nhất BTS khi đứng đầu cuộc bình chọn "Em út Kpop được yêu thích nhất năm 2026" do trang web bình chọn người hâm mộ toàn cầu Shining Awards tổ chức. Với hơn 3 triệu phiếu bầu và chiếm 39,10% tổng số phiếu, nam ca sĩ bỏ xa nhiều gương mặt đình đám khác, tiếp tục củng cố danh xưng "em út vàng" gắn liền với mình.

Theo thông tin được Star News Korea đăng tải ngày 20/10, Jungkook đã giành vị trí số 1 trong cuộc bình chọn "Em út Kpop được yêu thích nhất năm 2026" trên Shining Awards. Nam ca sĩ nhận được hơn 3 triệu phiếu, chiếm 39,10% tổng số lượt bình chọn. Kết quả này cho thấy sự ủng hộ mạnh mẽ mà người hâm mộ dành cho thành viên BTS.

Đứng ở vị trí thứ hai là I.N của Stray Kids. Trong khi đó, Rosé của BLACKPINK, Jongho của ATEEZ và Geonho của CORTIS lần lượt xếp thứ ba, thứ tư và thứ năm. Việc Jungkook dẫn đầu danh sách giữa nhiều thần tượng nổi tiếng một lần nữa cho thấy sức hút của anh trong cộng đồng người hâm mộ Kpop quốc tế.

Không chỉ được yêu mến nhờ giọng hát và khả năng trình diễn, Jungkook còn gây ấn tượng bởi sự đa tài. Trong suốt sự nghiệp cùng BTS cũng như các hoạt động cá nhân, nam ca sĩ liên tục thể hiện khả năng ở nhiều lĩnh vực, từ âm nhạc đến thể thao và sáng tạo nội dung.

Năm 2024, Jungkook được nâng lên hạng hội viên chính thức của Hiệp hội Bản quyền Âm nhạc Hàn Quốc (KOMCA). Đây là dấu mốc đáng chú ý, ghi nhận quá trình hoạt động sáng tạo của nam ca sĩ. Bên cạnh vai trò ca sĩ, anh còn tham gia viết lời, sáng tác và sản xuất âm nhạc, qua đó cho thấy sự đầu tư nghiêm túc vào quá trình xây dựng các sản phẩm của mình.

Jungkook cũng từng tham gia Đại hội Thể thao Idol (ISAC), chương trình truyền hình nổi tiếng quy tụ các thần tượng Kpop tranh tài ở nhiều môn thể thao. Với khả năng vận động linh hoạt và phản xạ nhanh nhạy, anh từng gây chú ý bởi hình ảnh năng động, góp phần tạo nên biệt danh "thần tượng thể thao toàn năng".

Sự đa dạng trong sở thích của Jungkook còn thể hiện ở hội họa, sản xuất video và nấu ăn. Nam ca sĩ từng chia sẻ những kỹ năng tự học cũng như các công thức nấu ăn do mình sáng tạo. Những khía cạnh đời thường này giúp người hâm mộ nhìn thấy một Jungkook không chỉ gắn với sân khấu mà còn có nhiều khả năng và niềm đam mê khác.

Danh xưng "em út vàng" vì thế không đơn thuần xuất phát từ vị trí thành viên nhỏ tuổi nhất BTS. Qua nhiều năm hoạt động, Jungkook xây dựng hình ảnh một nghệ sĩ có thể đảm nhận nhiều vai trò, từ ca hát, biểu diễn đến sáng tác và sản xuất âm nhạc. Sự kết hợp giữa tài năng, tinh thần học hỏi và sức hút cá nhân đã giúp anh duy trì vị trí đặc biệt trong lòng người hâm mộ.

Đáng chú ý, đây không phải lần đầu Jungkook đứng đầu một cuộc bình chọn trên Shining Awards trong năm nay. Trước đó, anh cũng giành vị trí số 1 ở hạng mục "Giọng ca Kpop xuất sắc nhất năm 2026". Hai kết quả liên tiếp cho thấy nam ca sĩ tiếp tục nhận được sự ủng hộ đáng kể từ cộng đồng người hâm mộ ở nhiều khía cạnh khác nhau.

Với hơn 3 triệu phiếu bầu trong cuộc bình chọn mới nhất, Jungkook một lần nữa chứng minh sức hút của mình với tư cách thành viên BTS và nghệ sĩ solo. Dù được nhắc đến qua giọng hát, khả năng sáng tạo hay những tài lẻ ngoài âm nhạc, nam ca sĩ vẫn duy trì hình ảnh một "em út vàng" đa năng, luôn nhận được sự quan tâm của công chúng.