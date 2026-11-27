Jung Woo Sung và Lee Jung Jae đang trở thành tâm điểm chú ý của truyền thông Hàn Quốc khi xuất hiện thông tin về những thay đổi trong mối quan hệ hợp tác kinh doanh giữa hai người. Theo công bố từ Hệ thống công bố điện tử của Cơ quan Giám sát Tài chính Hàn Quốc ngày 24/11, Jung Woo Sung đã bán 155.000 cổ phiếu của Artist Company thông qua ba giao dịch trên thị trường chứng khoán, diễn ra từ ngày 19 đến 23/11. Tổng giá trị số cổ phiếu được bán vào khoảng 521,69 triệu won (hơn 9 tỷ đồng).

Sau giao dịch, số cổ phiếu Jung Woo Sung sở hữu giảm từ 1.714.108 xuống còn 1.559.108 cổ phiếu. Tỷ lệ nắm giữ của nam diễn viên cũng giảm từ 10,99% xuống 9,9998%. Với tỷ lệ sở hữu xuống dưới 10%, anh chính thức không còn thuộc nhóm cổ đông lớn của công ty. Đây được xem là diễn biến đáng chú ý bởi trước đó, Jung Woo Sung vốn là một trong những nhân vật sáng lập và giữ vai trò quan trọng tại Artist Company.

Jung Woo Sung và Lee Jung Jae từng là đôi bạn thân, đồng thời là đối tác kinh doanh trong làng giải trí Hàn Quốc.

Động thái bán cổ phần diễn ra sau khi Jung Woo Sung từ chức giám đốc nội bộ của Artist Company vào ngày 2/10. Nam diễn viên được bổ nhiệm vào vị trí này cùng Lee Jung Jae từ tháng 3/2024, với nhiệm kỳ dự kiến kéo dài đến tháng 3/2027. Tuy nhiên, anh quyết định rời vị trí sớm hơn khoảng 6 tháng so với thời hạn ban đầu. Việc lần lượt rút khỏi ban điều hành và giảm tỷ lệ sở hữu cổ phần khiến truyền thông Hàn Quốc đặt nghi vấn về khả năng hai tài tử đang dần tách khỏi mối quan hệ hợp tác kinh doanh.

Jung Woo Sung và Lee Jung Jae vốn là đôi bạn thân nổi tiếng của làng giải trí Hàn Quốc. Cả hai quen biết và duy trì tình bạn trong nhiều năm trước khi cùng thành lập Artist Company vào năm 2016. Công ty ban đầu tập trung vào lĩnh vực quản lý nghệ sĩ, sau đó mở rộng sang sản xuất phim điện ảnh, phim truyền hình và một số lĩnh vực kinh doanh liên quan đến giải trí, làm đẹp. Sự kết hợp của hai tài tử từng được xem là một mô hình hợp tác đáng chú ý trong ngành công nghiệp giải trí xứ kim chi.

Những thay đổi tại Artist Company cũng diễn ra trong bối cảnh công ty gần đây vướng tranh luận liên quan đến các điều khoản phân chia lợi nhuận với Lee Jung Jae. Một số thông tin truyền thông đề cập đến tỷ lệ phân chia doanh thu giữa nam diễn viên và công ty, qua đó đặt ra nghi vấn về những quyền lợi kinh tế dành cho cổ đông lớn. Trước những thông tin này, Artist Company đã lên tiếng bác bỏ cáo buộc ưu ái riêng Lee Jung Jae, đồng thời khẳng định hai diễn viên từng giữ vị trí giám đốc nội bộ đều áp dụng điều kiện hợp đồng thanh toán tương tự nhau.

Mối quan hệ hợp tác kéo dài gần 10 năm của Jung Woo Sung và Lee Jung Jae nhận được sự quan tâm.

Dù vậy, chưa có thông tin chính thức xác nhận Jung Woo Sung và Lee Jung Jae xảy ra bất hòa hay quyết định chấm dứt quan hệ hợp tác. Sau khi bán cổ phần, Jung Woo Sung vẫn sở hữu hơn 1,55 triệu cổ phiếu Artist Company. Hai diễn viên cũng tiếp tục có mối liên hệ tài sản khi cùng đứng tên sở hữu một tòa nhà tại khu Cheongdam-dong, Seoul. Vì vậy, những diễn biến hiện tại mới cho thấy sự thay đổi đáng kể trong vai trò của Jung Woo Sung tại doanh nghiệp, chưa đủ cơ sở để khẳng định cả hai đã hoàn toàn đường ai nấy đi trong kinh doanh.