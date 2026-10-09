Mới đây, thông tin Jung Woo Sung vừa từ chức giám đốc nội bộ tại một công ty giải trí do anh và bạn thân là Lee Jung Jae đồng sáng lập đã thu hút nhiều khán giả quan tâm.

Cụ thể, theo Sports Chosun, Jung Woo Sung đã từ chức giám đốc nội bộ trong khi nhiệm kỳ của nam diễn viên dự kiến kéo dài đến ngày 28/3/2027, đồng nghĩa nam diễn viên rời vị trí sớm khoảng 6 tháng.

Jung Woo Sung từ chức giám đốc dù vẫn còn nhiệm kỳ tại công ty. (Ảnh từ Sports Chosun)

Jung Woo Sung và Lee Jung Jae được bổ nhiệm làm giám đốc nội bộ của công ty giải trí vào ngày 29/3/2024. Tuy nhiên, sau khoảng 2 năm 6 tháng, Jung Woo Sung quyết định rút khỏi vị trí quản lý, tạo nên thay đổi đáng chú ý trong hoạt động điều hành doanh nghiệp của hai nghệ sĩ.

Dù từ chức, tỷ lệ sở hữu cổ phần của Jung Woo Sung tại công ty không thay đổi. Nam diễn viên hiện nắm giữ 1.714.108 cổ phiếu, tương đương 10,99% cổ phần. Trong khi đó, Lee Jung Jae tiếp tục sở hữu 4.225.882 cổ phiếu, chiếm 27,10%.

Sau khi Jung Woo Sung rời vị trí giám đốc nội bộ, số cổ phiếu của anh được báo cáo riêng thay vì cộng gộp với lượng cổ phần do phía Lee Jung Jae nắm giữ như trước đây. Jung Woo Sung hiện vẫn là diễn viên trực thuộc công ty này. Nguyên nhân cụ thể khiến anh quyết định từ chức chưa được công bố.

Hiện tại, chưa rõ lý do khiến Jung Woo Sung từ chức giám đốc. (Ảnh OSEN)

Mối quan hệ giữa Jung Woo Sung và Lee Jung Jae bắt đầu từ bộ phim City of the Rising Sun, phát hành năm 1999. Sau khi hợp tác trên màn ảnh, cả hai trở thành những người bạn thân thiết trong giới giải trí Hàn Quốc. Không chỉ duy trì tình bạn lâu năm, hai diễn viên còn cùng nhau tham gia các hoạt động kinh doanh, từng bước mở rộng mối quan hệ từ đồng nghiệp sang đối tác.

Năm 2016, cả hai đồng sáng lập công ty giải trí với mong muốn xây dựng một công ty quản lý nghệ sĩ chuyên nghiệp, có hệ thống và vận hành hợp lý dựa trên kinh nghiệm nhiều năm hoạt động trong ngành giải trí. Bên cạnh việc phát triển sự nghiệp cá nhân, họ cũng hướng đến việc chiêu mộ những diễn viên giàu tiềm năng và tìm kiếm gương mặt mới.

Năm 2020, Jung Woo Sung và Lee Jung Jae tiếp tục gây chú ý khi cùng mua một tòa nhà tại Seoul, với giá trị được cho là khoảng 33 tỷ won.

Trên màn ảnh, tình bạn của cả hai cũng được nối dài qua bộ phim Hunt phát hành năm 2022. Lee Jung Jae đảm nhận vai trò đạo diễn kiêm diễn viên chính, trong khi Jung Woo Sung tham gia diễn xuất. Đây là lần hai người tái hợp trong vai trò diễn viên chính sau 23 năm kể từ City of the Rising Sun.