Ngày 27/11, truyền thông Hàn Quốc đưa tin Jung Woo Sung đã rời Artist Company sau khi hợp đồng độc quyền với công ty kết thúc.

Thay vì tiếp tục ký kết thỏa thuận mới, nam diễn viên lựa chọn con đường hoạt động độc lập, đồng hành cùng người quản lý đã làm việc với anh hơn một thập kỷ.

Jung Woo Sung. Ảnh: Artist Company

Phản hồi về thông tin này, đại diện Artist Company xác nhận: "Đúng là hợp đồng độc quyền của Jung Woo Sung đã hết hạn và anh ấy không gia hạn. Người quản lý của anh ấy cũng đã rời công ty".

Năm 2016, Jung Woo Sung và Lee Jung Jae bắt tay thành lập Artist Company. Cả hai vốn là bạn thân lâu năm và được xem là một trong những cặp đôi có mối quan hệ thân thiết nổi tiếng của làng giải trí Hàn Quốc.

Khi thành lập công ty, hai nam diễn viên từng chia sẻ mong muốn xây dựng một đơn vị quản lý chuyên nghiệp, có hệ thống và tạo môi trường phát triển ổn định cho các nghệ sĩ. Từ một công ty quản lý diễn viên, Artist Company dần mở rộng hoạt động sang lĩnh vực sản xuất phim điện ảnh và truyền hình.

Trong suốt thời gian hoạt động, Jung Woo Sung không chỉ là nghệ sĩ trực thuộc mà còn tham gia điều hành doanh nghiệp cùng Lee Jung Jae. Tuy nhiên, vào tháng trước, nam diễn viên đã từ chức giám đốc điều hành Artist Company, sớm hơn khoảng sáu tháng so với thời điểm kết thúc nhiệm kỳ.

Jung Woo Sung và Lee Jung Jae. Ảnh: JOONGANG ILBO

Việc Jung Woo Sung liên tiếp rút khỏi các vị trí quan trọng tại Artist Company khiến xuất hiện nhiều đồn đoán về những thay đổi trong mối quan hệ giữa anh và Lee Jung Jae.

Theo dữ liệu công khai của Hệ thống công bố điện tử thuộc Cơ quan Giám sát Tài chính Hàn Quốc, Jung Woo Sung đã bán 155.000 cổ phiếu Artist Company trên thị trường mở trong khoảng thời gian từ ngày 19 đến ngày 23. Số cổ phiếu này có giá trị khoảng 521,7 triệu won.

Động thái trên khiến nam diễn viên không còn giữ vị thế cổ đông lớn như trước. Tuy nhiên, anh vẫn duy trì mối liên hệ đầu tư với công ty khi tiếp tục nắm giữ 9,9998% cổ phần.

Việc Jung Woo Sung rời Artist Company đánh dấu một bước chuyển đáng chú ý trong sự nghiệp của nam diễn viên sau gần một thập kỷ gắn bó với công ty do chính anh sáng lập. Trong thời gian tới, anh dự kiến tiếp tục hoạt động độc lập cùng người quản lý lâu năm, trong khi Artist Company sẽ bước vào giai đoạn mới mà không còn một trong hai nhà đồng sáng lập.