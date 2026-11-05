Jung Hae In khởi động năm 2027 bằng tin vui cho người hâm mộ

Vào ngày 5/11, Jung Hae In đã công bố buổi họp mặt người hâm mộ năm 2027 mang tên MEET ME THERE, kèm theo một tấm áp phích tiết lộ thời gian và địa điểm tổ chức tại các chặng dừng chân. Sau khi khởi động chuyến lưu diễn tại Hồng Kông (Trung Quốc) vào ngày 16/1/2027, Jung Hae In sẽ lần lượt ghé thăm Bangkok, Manila, Santiago, São Paulo, Thành phố Mexico và Đài Bắc, trước khi khép lại hành trình tại Seoul.

Chuyến lưu diễn gặp gỡ người hâm mộ này đánh dấu lần đầu tiên sau khoảng 2 năm kể từ OUR TIME năm 2024. Jung Hae In dự định dành thời gian đặc biệt với người hâm mộ trong và ngoài nước bằng cách trở lại Seoul và các thành phố lớn ở châu Á, cũng như khu vực Mỹ Latinh, nơi anh lần đầu tiên đến thăm trong chuyến lưu diễn trước đó.

Tên gọi của buổi gặp gỡ người hâm mộ, MEET ME THERE, tượng trưng cho khoảnh khắc Jung Hae In và Haeniz (tên fandom của anh), những người đã dành thời gian riêng biệt ở những nơi khác nhau, cuối cùng gặp nhau tại một địa điểm.

Jung Hae In đã nhận được tình cảm yêu mến từ khán giả trên toàn thế giới nhờ diễn xuất lãng mạn thuần khiết của mình trong vai Jang Tae Ha, một người đàn ông hết lòng vì tình yêu, trong loạt phim Netflix Lovestuck, được phát hành vào tháng Tám. Dự án tiếp theo của anh là loạt phim gốc của TVING, Love Virus (2027).