Các buổi diễn sắp tới sẽ là những đêm diễn bổ sung (encore) cho chuyến lưu diễn châu Á mang tên SUMMER, I của Jung Eun Ji, hành trình đã khởi đầu tại Seoul vào tháng Chín, sau đó tiếp tục đi qua Kuala Lumpur, Hồng Kông (Trung Quốc) và Đài Bắc. Jung Eun Ji lần đầu hé lộ về các đêm diễn encore này thông qua một đoạn video giới thiệu tại chặng dừng chân cuối cùng của chuyến lưu diễn, diễn ra ở Trung tâm Hội nghị Quốc tế Đài Bắc (TICC) vào ngày 14/11.

Trong khoảng hai tháng, Jung Eun Ji đã gặp gỡ người hâm mộ tại bốn thành phố châu Á, bắt đầu với các đêm diễn tại Seoul vào ngày 12 và 13/9. Các buổi diễn tại Seoul đều cháy vé, minh chứng cho sức hút mạnh mẽ từ các màn trình diễn solo của cô. Sau đó, cô tiếp tục hành trình lưu diễn tại nước ngoài và hoàn thành thành công các chặng còn lại.

Tấm áp phích do công ty quản lý Billions công bố khắc họa hình ảnh Jung Eun Ji từ phía sau khi cô đang đứng trên sân khấu, giữa không gian tràn ngập ánh sáng từ gậy cổ vũ (lightstick) của người hâm mộ. Hình ảnh này đi kèm với các dòng chữ SUMMER, I và Once Again, Summer, gợi lên bầu không khí ấm áp cùng sự kết nối đầy cảm xúc xuyên suốt chuyến lưu diễn, đồng thời hé lộ phần nào concept cho các đêm diễn encore.

Trong suốt chuyến lưu diễn châu Á, Jung Eun Ji đã trình diễn nhiều ca khúc đa dạng, bao gồm i love LOVE, bài hát chủ đề từ mini-album thứ năm Summer, I cùng những bản hit được người hâm mộ yêu thích như Hopefully Sky, Following the Wind và Away.

Các đêm diễn encore được kỳ vọng sẽ tái hiện những khoảnh khắc đáng nhớ từ chuyến lưu diễn châu Á, đồng thời mang đến cho người hâm mộ thêm một cơ hội để thưởng thức âm nhạc và các màn trình diễn trực tiếp của Jung Eun Ji. Với lịch trình diễn ra vào những ngày cuối tháng Mười Hai, nữ ca sĩ sẽ khép lại năm nay bằng cách nhìn lại hành trình âm nhạc mang chủ đề mùa Hè mà cô đã chia sẻ cùng người hâm mộ trên khắp châu Á.