Jun Vũ khoe vòng eo 'hai gang tay', mặc đẹp trẻ trung ở tuổi 31

Jun Vũ là một trong những mỹ nhân Vbiz được khán giả nhớ đến nhờ vẻ đẹp trong trẻo, đường nét gương mặt hài hòa. Từng nổi tiếng với biệt danh “hot girl trà sữa”, nữ diễn viên ngày càng trưởng thành về hình ảnh, đồng thời ghi dấu ấn với phong cách thời trang đa dạng. Ảnh: FB Jun Vũ

Ở tuổi 31, Jun Vũ vẫn duy trì vóc dáng mảnh mai, cân đối. Đặc biệt, vòng eo nhỏ nhắn của cô thường trở thành chủ đề được người hâm mộ chú ý, thậm chí được ví von chỉ bằng “hai gang tay”. Lợi thế hình thể giúp nữ diễn viên tự tin thử sức với nhiều phong cách khác nhau. Ảnh: FB Jun Vũ

Trong những lần xuất hiện gần đây, Jun Vũ thường lựa chọn các thiết kế có phom dáng gọn gàng, đường nét rõ ràng. Áo ôm sát kết hợp quần jeans, váy ngắn hay những mẫu áo hai dây giúp cô khoe khéo vóc dáng mà vẫn giữ được nét trẻ trung, năng động. Ảnh: FB Jun Vũ

Những chiếc tank top, áo croptop hay trang phục ôm nhẹ cơ thể là lựa chọn được Jun Vũ yêu thích. Khi kết hợp cùng quần jeans hoặc chân váy ngắn, các món đồ quen thuộc này tạo nên tổng thể hiện đại, phù hợp cho những buổi dạo phố, gặp gỡ bạn bè hay hẹn hò. Ảnh: FB Jun Vũ

Bên cạnh phong cách năng động, nữ diễn viên cũng ghi điểm với những thiết kế trễ vai, cúp ngực hoặc váy ngắn nữ tính. Cách lựa chọn trang phục khéo léo giúp Jun Vũ tôn lên đường cong cơ thể, tạo vẻ ngoài quyến rũ nhưng không làm mất đi nét ngọt ngào vốn có. Ảnh: FB Jun Vũ

Điểm đáng chú ý trong phong cách của Jun Vũ là khả năng biến hóa linh hoạt giữa vẻ đẹp trong trẻo và hình ảnh gợi cảm. Thay vì chạy theo những thiết kế cầu kỳ, cô ưu tiên trang phục có tính ứng dụng cao, dễ phối đồ nhưng vẫn tạo được dấu ấn riêng. Ảnh: FB Jun Vũ

Từng gắn liền với hình tượng nữ tính, thuần khiết, Jun Vũ cũng trải qua giai đoạn thay đổi phong cách theo hướng trưởng thành và quyến rũ hơn. Sự chuyển mình này khiến cô nhận về những ý kiến trái chiều, trong đó có cả những bình luận soi mói về cách ăn mặc. Ảnh: FB Jun Vũ

Trước những tranh luận, Jun Vũ từng bày tỏ quan điểm rằng trang phục cần phù hợp với từng hoàn cảnh. Với nữ diễn viên, việc thử nghiệm phong cách mới là cách thể hiện cá tính và sự trưởng thành, miễn sao lựa chọn ấy phù hợp với không gian, tính chất của sự kiện và hình ảnh bản thân muốn hướng đến. Ảnh: FB Jun Vũ

Trước khi được biết đến rộng rãi trên màn ảnh, Jun Vũ từng sang Thái Lan định cư từ năm 15 tuổi và hoạt động với vai trò người mẫu tuổi teen. Gương mặt thanh tú cùng thần thái nổi bật giúp cô sớm thu hút sự chú ý, từng được truyền thông Hàn Quốc và Trung Quốc nhắc đến với biệt danh “thiên thần Việt Nam”. Ảnh: FB Jun Vũ

Sau nhiều năm hoạt động nghệ thuật, Jun Vũ vẫn duy trì sức hút nhờ nhan sắc nổi bật, vóc dáng thanh mảnh và gu thời trang ngày càng định hình rõ nét. Ở tuổi 31, nữ diễn viên cho thấy vẻ trẻ trung không chỉ đến từ lợi thế ngoại hình mà còn nằm ở cách lựa chọn trang phục linh hoạt, biết tôn ưu điểm và thể hiện cá tính riêng. Ảnh: FB Jun Vũ

Jun Vũ khoe vóc dáng gợi cảm. Clip: FB Jun Vũ