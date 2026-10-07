Jun Phạm, Ngọc Thanh Tâm và Bùi Công Nam áp lực khi mở quán, tự nấu ăn

Năm 2026, lựa chọn góc nhìn hoàn toàn mới, chương trình "Gia đình Haha" trở lại với phiên bản mang tên "Quán nhà Haha" tiếp tục đưa dàn nghệ sĩ đến những làng quê giàu tiềm năng du lịch cộng đồng nhưng lần này họ sẽ mở quán ăn, vận hành homestay/farmstay và trực tiếp phục vụ người dân bản địa lẫn du khách.

Tại mỗi chặng dừng chân, các thành viên sẽ hòa nhập hoàn toàn vào đời sống nông thôn: Từ cuốc đất, gieo trồng, chăn nuôi, đánh bắt thủy hải sản cho đến sơ chế nguyên liệu, lên thực đơn và đứng bếp nấu nướng...

Sự kiện họp báo ra mắt "Quán nhà Haha" có sự góp mặt của nhiều "Anh tài", "Chị đẹp".

Theo Thời báo VTV, Rhymastic cho biết, khi trở lại với chương trình, với dàn nghệ sĩ quen thuộc, cảm giác của anh đó là sự an tâm, tin cậy. Nhờ đó, mọi người có thể cùng phối hợp thực hiện các nhiệm vụ một cách ăn ý.

Những ngày đầu, Rhymastic và các thành viên đều khá loay hoay với việc mở quán, nấu ăn mỗi ngày. Khâu sơ chế, chuẩn bị nguyên liệu khiến Rhymastic khá áp lực, có những món trước giờ anh chưa từng thử làm. Nhưng rồi tất cả đều nỗ lực với công việc để tự nâng cấp chính khả năng của mỗi người.

Các thành viên "Gia đình Haha" giới thiệu ca khúc chủ đề mang tên "Giữa tình người bao la".

Trong khi đó, Duy Khánh thì chia sẻ: “Khánh cùng các anh chị em muốn tự tay nấu những món thật ngon để giới thiệu giá trị ẩm thực Việt đến bà con khắp mọi miền". Đầy nhiệt tình và năng nổ nhưng ở vai trò mới Duy Khánh cho biết đôi khi anh cảm thấy hơi 'hoảng loạn" vì có quá nhiều người so với mùa đầu tiên, phải tiếp nhận xử lý nhiều thông tin một lúc khi làm việc tại quán. Đã có những sự cố xảy ra nhưng Duy Khánh nói rằng đã học được cách nâng cấp, rèn luyện thêm về bản lĩnh.

Là người chu toàn đảm nhận vị trí nấu chính, Jun Phạm chia sẻ về áp lực sẽ gặp phải: “Lúc trước nấu cho gia đình ăn thì rất đơn giản. Còn bây giờ nấu cho hàng chục thực khách mỗi ngày là áp lực cực kỳ lớn. Từ khâu chuẩn bị, căn chỉnh củi lửa cho đến quản lý chi phí... lỡ hỏng một cái là tốn cả mười mấy triệu. Nhưng qua đó, Jun học được nhiều điều giá trị và mình phải liên tục điều chỉnh công thức để lắng nghe và tôn trọng khẩu vị bản địa”.

Duy Khánh và Jun Phạm hội ngộ đồng đội Thơm (Da LAB) tại họp báo ra mắt "Quán nhà Haha".

Trở thành nhân viên làm du lịch cộng đồng, Ngọc Thanh Tâm rút ra bài học về sự tinh tế khi giao thoa văn hóa: “Tâm từng đi nhiều nơi trên thế giới và nhận ra Việt Nam mình rất đẹp, ẩm thực lại có một 'DNA' rất riêng”.

Ở "Quán nhà Haha", Ngọc Thanh Tâm được phát huy sở trường với việc pha chế các món đồ uống cho thực khách. Nữ nghệ sĩ cũng không quên tạo điểm nhấn cho chuyến hành trình bằng các dụng cụ nấu ăn có màu hồng đặc trưng.

Ngọc Thanh Tâm cho biết hành trang của cô đến với chương trình là sự chân thành và chăm chỉ.

Năm nay, Bùi Công Nam sẽ là một người bận rộn vì trực tiếp tham gia nhiều hoạt động nấu ăn, phục vụ thực khách. Anh cho biết không đặt nặng việc phải xây dựng hình ảnh như thế nào trong một chương trình truyền hình thực tế mà luôn giữ tinh thần thoải mái, tự nhiên nhất để đón nhận mọi trải nghiệm.

Ngoài 5 gương mặt nghệ sĩ, chương trình còn có sự đồng hành của các gia đình người bản địa - những "nhân vật gốc rễ" và dàn khách mời bất ngờ qua mỗi chặng.

Chương trình "Quán nhà Haha" lên sóng lúc 20h các ngày thứ Bảy hàng tuần trên VTV3, bắt đầu từ 17/10.

(Ảnh: VTV/CTCC)