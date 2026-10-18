Jun Phạm bộc bạch: 'May mắn vì mỗi dịp đi show là một lần hiểu thêm văn hóa'

Trong tập đầu tiên, Quán nhà haha đưa người xem đến với xứ Huế mộng mơ, nơi dàn cast trở thành nhân viên tại quán ăn gia đình cô Bé và chú Phước. Tại đây, dàn cast lần đầu thưởng thức những món ăn gia đình đậm chất cố đô và tự tay vào bếp chế biến dưới sự hướng dẫn của cô Bé.

Theo chân chú Phước, các nghệ sĩ dần quen với công việc của một nhân viên quán ăn thực thụ. Giữa không gian yên bình, những buổi sáng rộn ràng, tất bật bán hàng quán và những bữa ăn ấm cúng, tràn ngập tiếng cười, đã giúp các thành viên trở thành một phần thân thương trong gia đình cô chú.

Cả nhóm được cô chú đón tiếp nồng hậu, chiêu đãi món bánh canh Nam Phổ đặc sản cho bữa sáng đầu tiên. Sau đó, Bùi Công Nam theo chân chú Phước học cách trải khăn và dọn bát đũa lên bàn. Jun Phạm đúng như dự đoán trở thành bếp chính của gian bếp cùng với cô Bé.

Đảm nhận vị trí chạy bàn và tiếp đón khách hàng, Duy Khánh khiến cả gian bếp phải “bật cười bất lực”. Trong khi đó, Ngọc Thanh Tâm vẫn chưa thoát khỏi cảnh rửa bát từ mùa trước. Về phần Rhymastic, anh vẫn giữ phong cách “nói ít làm nhiều”. Anh quan sát thấy khu vực nào đang cần phụ là tới phụ liền.

Sau một ngày làm việc “đầu tắt mặt tối”, cả nhà quây quần bên mâm cơm tối ấm áp với món bánh ướt thịt nướng thơm lừng do cô Bé, chú Phước cùng các thành viên chuẩn bị.

Mâm cơm không chỉ có 5 anh em và hai cô chú, mà còn có sự góp mặt của Xuân An, con trai chú Phước vừa đi làm về.

Trước sự đón tiếp nồng hậu của gia đình, Jun Phạm bộc bạch: “Tụi con may mắn vì mỗi dịp đi show là một lần hiểu thêm văn hóa, con người của mỗi vùng miền. Nhưng riêng chương trình này, tụi con được ở lâu hơn, thấu hiểu sâu sắc hơn tình cảm và con người nơi đây. Kỳ này tụi con mong muốn có nhiều thời gian hơn để chia sẻ, tâm sự với cô chú”.