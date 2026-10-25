Julian Alvarez xin lỗi CĐV Atletico Madrid

Julian Alvarez công khai xin lỗi người hâm mộ Atletico Madrid sau những phát biểu về mong muốn gia nhập Barcelona.

Rạng sáng 25/10, Julian Alvarez trở thành tâm điểm sau chiến thắng 1-0 của Atletico Madrid trước Deportivo La Coruna. Tiền đạo người Argentina ghi bàn duy nhất của trận đấu, đồng thời tận dụng cơ hội để gửi lời xin lỗi đến người hâm mộ sau những tranh cãi về tương lai.

"Tôi muốn xin lỗi người hâm mộ vì những phát biểu trong thời gian diễn ra World Cup. Tôi đã mắc sai lầm, cả về cách nói lẫn thời điểm. Tôi hiểu vì sao họ tức giận. Nếu là một cổ động viên, tôi cũng sẽ phản ứng như vậy", Alvarez chia sẻ với Movistar sau trận.

Trong thời gian diễn ra World Cup 2026, Alvarez từng công khai bày tỏ mong muốn khoác áo Barcelona, dù vẫn còn hợp đồng với Atletico Madrid. Tiền đạo 26 tuổi muốn rời sân Metropolitano trong kỳ chuyển nhượng hè, nhưng ban lãnh đạo Atletico không chấp nhận để anh gia nhập đối thủ cạnh tranh trực tiếp tại La Liga.

Những phát biểu của Alvarez khiến nhiều cổ động viên Atletico tức giận. Anh liên tục phải nhận những tiếng la ó trên sân nhà trong giai đoạn đầu mùa giải. Không ít người đặt dấu hỏi về sự tận tâm của chân sút Argentina, nhất là khi anh từng được kỳ vọng trở thành nhân tố chủ chốt trong kế hoạch dài hạn của đội bóng.

Alvarez thừa nhận phản ứng của người hâm mộ là điều dễ hiểu. Anh cũng gửi lời cảm ơn những cổ động viên vẫn đứng về phía mình trong thời gian khó khăn, đồng thời khẳng định muốn lấy lại niềm tin bằng những màn trình diễn trên sân thay vì tiếp tục nói về tương lai.

Alvarez ghi bàn duy nhất giúp Atletico Madrid đánh bại Deportivo 1-0 ở vòng 10 La Liga.

Lời xin lỗi được đưa ra sau khi Alvarez ghi bàn quyết định ở phút 48. Tận dụng đường chuyền của Alejandro Grimaldo, tiền đạo người Argentina dứt điểm chính xác, giúp Atletico giành trọn ba điểm trước Deportivo. Đây cũng là bàn thắng đầu tiên của anh tại La Liga mùa này, sau khi lập công trong trận hòa Stuttgart 1-1 tại Champions League hồi giữa tuần.

Đáng chú ý, Alvarez nhận được những tràng pháo tay từ một bộ phận khán giả tại Metropolitano sau pha lập công. Phản ứng tích cực của người hâm mộ cho thấy mối quan hệ giữa hai bên đang có dấu hiệu cải thiện, dù những tranh cãi trong mùa hè chưa hoàn toàn lắng xuống.

HLV Diego Simeone cũng đánh giá cao việc Alvarez chủ động nhận sai. Nhà cầm quân người Argentina cho rằng việc công khai xin lỗi không hề dễ dàng và bày tỏ sự vui mừng khi học trò bắt đầu tìm lại phong độ.

Chiến thắng trước Deportivo giúp Atletico có 25 điểm, tạm thu hẹp khoảng cách với Barcelona xuống còn hai điểm. Với Alvarez, bàn thắng cùng lời xin lỗi công khai có thể là bước khởi đầu để anh lấy lại sự tin tưởng từ những cổ động viên từng quay lưng với mình.