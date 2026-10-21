Julian Alvarez ghi bàn trở lại sau 174 ngày

Julian Alvarez chấm dứt 174 ngày không ghi bàn cho Atletico Madrid.

Phút 47 trận gặp Stuttgart ở lượt trận thứ ba vòng phân hạng Champions League, Julian Alvarez nhận đường chuyền của Ademola Lookman trong vùng cấm, trước khi tung cú sút chân trái hiểm hóc vào góc cao khung thành. Bàn thắng giúp Atletico Madrid gỡ hòa 1-1, đồng thời chấm dứt quãng thời gian 174 ngày không ghi bàn ở cấp CLB của tiền đạo Argentina.

174 ngày chờ một bàn thắng

Lần gần nhất Alvarez lập công cho Atletico diễn ra ngày 29/4, trong trận gặp Arsenal tại bán kết Champions League mùa trước. Kể từ thời điểm ấy, chân sút 26 tuổi trải qua giai đoạn khó khăn, khi phong độ sa sút đi kèm những tranh cãi về tương lai.

Trong kỳ chuyển nhượng hè 2026, Alvarez từng muốn rời Atletico để gia nhập Barcelona. Tuy nhiên, đội bóng thành Madrid không chấp thuận để tiền đạo Argentina ra đi. Việc anh tiếp tục ở lại khiến mối quan hệ với một bộ phận người hâm mộ trở nên căng thẳng, thậm chí Alvarez phải hứng chịu những tiếng la ó từ khán đài.

Theo AS, Alvarez ăn mừng đầy cảm xúc sau khi ghi bàn vào lưới Stuttgart. Sau nhiều tháng chịu sức ép, tiền đạo Argentina cuối cùng cũng tìm lại cảm giác ghi bàn trong màu áo Atletico.

Champions League vẫn là điểm tựa

Champions League tiếp tục là đấu trường Alvarez thể hiện khả năng săn bàn tốt nhất kể từ khi chuyển đến Atletico Madrid.

Tiền đạo Argentina từng muốn chuyển sang Barcelona trong kỳ chuyển nhượng hè 2026 nhưng không thành công.

Mùa 2025/26, tiền đạo Argentina ghi 10 bàn tại Champions League, vượt thành tích ở La Liga (8 bàn) và Cúp Nhà vua (2 bàn). Anh từng chọc thủng lưới hàng loạt đối thủ như Inter Milan, PSV, Club Brugge, Tottenham, Barcelona và Arsenal.

Ngay mùa đầu tiên khoác áo Atletico, Alvarez cũng ghi 7 bàn tại Champions League trong tổng số 29 pha lập công trên mọi đấu trường. Tính cả bàn thắng trước Stuttgart, tiền đạo Argentina đã có 18 bàn tại sân chơi danh giá nhất châu Âu trong màu áo đội bóng thành Madrid, chỉ còn kém Sergio Aguero hai bàn trong danh sách những chân sút hàng đầu của CLB tại giải đấu.

Phong độ của Alvarez có dấu hiệu cải thiện trong những tuần gần đây. Trước trận gặp Stuttgart, anh từng kiến tạo cho Alex Baena ghi bàn vào lưới Espanyol. Khả năng di chuyển, phối hợp và tham gia vào những tình huống tấn công của tiền đạo 26 tuổi cũng dần cải thiện.

Dù Alvarez ghi bàn, Atletico chỉ giành được trận hòa 1-1 trên sân Stuttgart. Đội bóng của HLV Diego Simeone còn phải chơi thiếu người từ phút 64 sau khi Morten Hjulmand nhận thẻ đỏ.

Với Alvarez, bàn thắng chưa thể xóa đi những tháng ngày thất vọng, nhưng ít nhất cũng giúp anh giải tỏa phần nào áp lực. Sau mùa hè đầy biến động, tiền đạo Argentina cần duy trì phong độ nếu muốn lấy lại niềm tin từ người hâm mộ Atletico Madrid.