Ở các nội dung biểu diễn quyền Kata, các võ sĩ Trung tâm Thể dục Thể thao Quốc phòng II tiếp tục khẳng định trình độ chuyên môn qua những bài biểu diễn chính xác, ăn ý và giàu bản lĩnh. Tại nội dung Ju no kata nữ, cặp Mai Thị Bích Trâm, Nguyễn Bảo Ngọc thi đấu phối hợp nhịp nhàng, thực hiện động tác dứt khoát, chuẩn xác, xuất sắc giành HCV. Tiếp đó, cặp võ sĩ Trần Quốc Cường, Nguyễn Cường Thịnh cũng thi đấu xuất sắc để mang về thêm một HCV ở nội dung Ju no kata nam.

Thứ tự từ bên trái sang là võ sĩ Mai Thị Bích Trâm, Phan Thị Mộng Thanh giành Huy chương Vàng nội dung Nage no kata nữ.

Đặc biệt, võ sĩ Mai Thị Bích Trâm tiếp tục tỏa sáng khi cùng đồng đội Phan Thị Mộng Thanh thi đấu xuất sắc giành HCV nội dung Nage no kata nữ. Đây là tấm HCV thứ ba của Trung tâm Thể dục Thể thao Quốc phòng II trong buổi tối thi đấu, khẳng định phong độ ổn định, kỹ thuật vững vàng và khả năng phối hợp ăn ý của các vận động viên.

Thứ tự từ bên trái sang là võ sĩ Trần Quốc Cường, Nguyễn Cường Thịnh giành Huy chương Vàng nội dung ju no kata nam.

Chia sẻ sau thành tích ấn tượng khi giành HCV, nữ võ sĩ Mai Thị Bích Trâm cho biết: “Để đạt được kết quả hôm nay, chúng tôi đã trải qua quá trình tập luyện nghiêm túc, kiên trì hoàn thiện từng động tác và phối hợp chặt chẽ với đồng đội. Khi thi đấu, chúng tôi luôn giữ bình tĩnh, tập trung thể hiện tốt nhất nội dung đã được huấn luyện hướng dẫn. Tấm HCV là niềm vui, niềm tự hào, đồng thời là động lực để chúng tôi tiếp tục nỗ lực, chinh phục những thành tích cao trong thời gian tới”.

Thứ tự từ bên trái sang là võ sĩ Đặng Trung Hiền, Lư Đức Anh giành Huy chương Bạc nội dung Nage no kata nam.

Thứ tự từ bên trái sang là võ sĩ Nguyễn Hoàng Nam, Lê Vũ Duy giành Huy chương Bạc nội dung Kime no kata nam.

Ở các nội dung khác, cặp võ sĩ Đặng Trung Hiền, Lư Đức Anh giành HCB nội dung Nage no kata nam; Lê Vũ Duy, Nguyễn Hoàng Nam giành HCB nội dung Kime no kata nam; Nguyễn Trí Vinh, Võ Phạm Hoàng Ân giành HCB nội dung Katame no kata nam.

Hai HCĐ thuộc về cặp Hồ Thị Như Vân, Huỳnh Thị Hồng Vân ở nội dung Kodokan Goshin Jutsu nữ và cặp Lưu Ngọc Minh Châu, Nguyễn Thị Ngọc Ngân ở nội dung Katame no kata nữ.

Thứ tự từ bên trái sang là võ sĩ Hồ Thị Như Vân, Huỳnh Thị Hồng Vân giành Huy chương Đồng nội dung Kodokan Goshin Jutsu nữ.

Khép lại môn Judo tại Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X năm 2026, Trung tâm Thể dục Thể thao Quốc phòng II (Bộ Tham mưu Quân khu 7) giành tổng cộng 9 HCV, 5 HCB và 4 HCĐ.

Thứ tự từ bên trái sang phải là võ sĩ Nguyễn Thị Ngọc Ngân, Lưu Ngọc Minh Châu giành Huy chương Đồng nội dung Katame no kata nữ.

Thành tích đạt được là minh chứng rõ nét cho chất lượng, hiệu quả công tác huấn luyện, sự chuẩn bị chu đáo, khoa học cùng ý chí quyết tâm, tinh thần nỗ lực vượt khó của cán bộ, huấn luyện viên và vận động viên Trung tâm Thể dục Thể thao Quốc phòng II; qua đó tiếp tục khẳng định bản lĩnh, tiềm lực và vị thế của thể thao Quân khu 7 nói riêng và Quân đội nói chung trên đấu trường thể thao toàn quốc.