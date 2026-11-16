Judo bước vào tranh tài, TP.HCM quyết tâm bảo vệ ngôi đầu

Diễn ra từ ngày 15 đến 20.11, các võ sĩ sẽ tranh tài ở 32 bộ huy chương, gồm 18 nội dung đối kháng cá nhân nam, nữ, 4 nội dung đối kháng đồng đội và 10 nội dung quyền Kata.

Judo là một trong những môn thi đấu trước lễ khai mạc Đại hội

Các hạng cân được phân chia đa dạng, từ dưới 50kg đến trên 100kg ở nam và dưới 40kg đến trên 78kg ở nữ, hứa hẹn tạo nên những cuộc cạnh tranh hấp dẫn.

Tâm điểm của giải đấu là cuộc đua bảo vệ ngôi nhất toàn đoàn của chủ nhà TP.HCM. Dưới sự dẫn dắt của HLV trưởng Đào Hồng Quân, judo TP.HCM đặt mục tiêu duy trì vị thế dẫn đầu sau 3 kỳ Đại hội liên tiếp giành thành tích cao nhất.

Lợi thế sân nhà cùng lực lượng đồng đều giữa kinh nghiệm và sức trẻ là cơ sở để đoàn chủ nhà hướng đến mục tiêu này.

Những gương mặt đáng chú ý của TP.HCM như Lê Anh Tài, Nguyễn Châu Hoàng Lân, Nguyễn Hải Bá, Cao Minh Thái và Phan Gia Tùng được kỳ vọng sẽ đóng vai trò quan trọng trong cuộc đua huy chương.

Những tấm huy chương đầu tiên đã được trao trong ngày thi đấu mở màn của giải

Tuy nhiên, hành trình bảo vệ ngôi đầu của chủ nhà sẽ không dễ dàng khi nhiều đơn vị có truyền thống và đầu tư mạnh cho judo cũng đặt quyết tâm cao.

Thanh Hóa có tuyển thủ ASIAD Hà Ngọc Chi, đoàn Quân đội sở hữu Lâm Thị Ngân Hà, bên cạnh những đối thủ đáng gờm như Hà Nội, Công an nhân dân và Đồng Nai.

Không chỉ là cuộc cạnh tranh thành tích giữa các địa phương, judo tại Đại hội còn mang ý nghĩa quan trọng trong công tác tuyển chọn lực lượng.

Thông qua giải đấu, Ban huấn luyện đội tuyển quốc gia sẽ đánh giá phong độ, chuyên môn của các võ sĩ, tìm kiếm những nhân tố triển vọng chuẩn bị cho các giải quốc tế năm 2027 và hướng đến Olympic 2028.