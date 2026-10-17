Jude Bellingham ký hợp đồng mới với mức lương khủng tại Real Madrid đến năm 2031

Cam kết lâu dài với Real Madrid

Theo tờ AS, Bellingham và Real Madrid đã đạt được thỏa thuận gia hạn hợp đồng đến ngày 30/6/2031.

Tuyển thủ Anh gia nhập đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha từ Borussia Dortmund vào mùa hè năm 2023, với bản hợp đồng ban đầu có thời hạn đến năm 2029.

Thỏa thuận mới không chỉ kéo dài thời gian gắn bó của Bellingham với Real Madrid mà còn đi kèm mức lương được cải thiện đáng kể, phản ánh tầm ảnh hưởng của anh trên sân cỏ.

Các cuộc đàm phán bắt đầu từ cuối mùa giải trước và nhanh chóng đạt được sự đồng thuận giữa hai bên.

Bellingham ngày càng cảm thấy thoải mái với cuộc sống tại Madrid, trong khi người hâm mộ đánh giá cao tinh thần thi đấu và khả năng lãnh đạo của anh.

Bellingham đang có phong độ cao trong màu áo tuyển Anh và Real. Ảnh: Getty Images Sport

Tiền vệ người Anh hiện đã tìm lại phong độ xuất sắc như mùa giải đầu tiên khoác áo Real Madrid.

Trước đó, anh từng trì hoãn phẫu thuật để điều trị chấn thương vai dai dẳng nhằm giúp đội bóng vượt qua giai đoạn khó khăn. Tuy nhiên, quyết định này cũng phần nào ảnh hưởng đến phong độ cá nhân của anh.

Dù vậy, Bellingham dần lấy lại phong độ đỉnh cao vào cuối mùa giải trước, sau khi các vấn đề về thể lực được giải quyết hoàn toàn. Anh tiếp tục duy trì màn trình diễn ấn tượng tại World Cup, nơi tiền vệ này khẳng định vai trò quan trọng trong đội hình tuyển Anh.

Những màn trình diễn xuất sắc tại Bắc Mỹ cũng giúp Bellingham thay đổi hoàn toàn vị thế ở đội tuyển quốc gia. Sau những bất đồng trước đó với HLV Thomas Tuchel, anh đã trở thành nhân tố không thể thiếu của tuyển Anh, nổi bật với thành tích ghi bảy bàn thắng tại giải đấu.

Phát triển mạnh mẽ dưới sự dẫn dắt của HLV mới tại Real

Sự xuất hiện của Jose Mourinho trên cương vị huấn luyện viên trưởng đóng vai trò quan trọng trong việc giúp Bellingham phát huy tối đa khả năng.

Nhà cầm quân người Bồ Đào Nha trao cho tiền vệ người Anh sự tự do trong lối chơi, cho phép anh hoạt động ngay phía sau Kylian Mbappe trên hàng công.

Bellingham và HLV Mourinho. Ảnh: Getty

Sự điều chỉnh vị trí này giúp Bellingham cải thiện đáng kể hiệu suất thi đấu và gia tăng tầm ảnh hưởng trong các trận đấu. Không chỉ đóng góp vào mặt trận tấn công, anh còn tích cực khởi xướng những tình huống pressing tầm cao và hỗ trợ phòng ngự không biết mệt mỏi.

Những thống kê gần đây cho thấy Bellingham đã lấy lại thể trạng sung mãn cùng sự tự tin trong lối chơi. Tính đến thời điểm hiện tại, tiền vệ 23 tuổi đã ghi ba bàn thắng và đóng góp ba pha kiến tạo tại giải đấu.