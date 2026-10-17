Jude Bellingham ký hợp đồng mới hậu hĩnh với Real Madrid

Nguồn tin tại Tây Ban Nha cho biết, Bellingham và Real Madrid đã đạt được thỏa thuận miệng về tương lai.

Theo đó, ngôi sao người Anh sẽ ký hợp đồng mới có thời hạn 5 năm, gắn bó với sân Bernabeu ít nhất đến 2031.

Jude Bellingham tiếp tục gắn bó lâu dài với Real Madrid - Ảnh: Shutterstock

Thông tin này lập tức đặt ra câu hỏi liệu Bellingham có đến thi đấu tại Premier League hay không.

Sau khi gây tiếng vang ở Championship trong màu áo đội bóng thời niên thiếu Birmingham City, Bellingham chuyển đến Borussia Dortmund năm 2020.

Anh thi đấu 3 năm tại Đức trước khi lọt vào tầm ngắm của Real Madrid. Gã khổng lồ bóng đá thế giới sau đó chi 86 triệu bảng để đưa tiền vệ người Anh về Bernabeu.

Đây được xem là khoản đầu tư xứng đáng khi Los Blancos đã giành 5 danh hiệu kể từ lúc chiêu mộ Bellingham.

Ngay trong mùa đầu tiên khoác áo trắng, chàng trai đến từ Birmingham đã cùng đội bóng giành cú đúp La Liga và Champions League.

Năm 2024 tiếp tục mang đến những thành công cho Bellingham khi Real Madrid lần lượt đăng quang tại Cúp Liên lục địa, Siêu cúp châu Âu và Siêu cúp Tây Ban Nha.

Bellingham cũng thi đấu ấn tượng tại World Cup 2026 vừa qua, ghi 7 bàn và khiến tuyển Pháp trải qua trận đấu đầy khó khăn ở màn tranh hạng ba.