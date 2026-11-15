Jude Bellingham học theo David Beckham

Jude Bellingham cho thấy nỗ lực xây dựng giá trị thương mại. Ảnh: @judebellingham/IG.

Bên cạnh chiến dịch nội y Calvin Klein, Jude Bellingham còn vừa xuất hiện trên trang bìa British Vogue, mở rộng hình ảnh của một ngôi sao bóng đá sang lĩnh vực thời trang.

Ở tuổi 23, tiền vệ Real Madrid được xem là người đi theo con đường David Beckham từng tạo dựng. Cả hai cùng cho thấy nỗ lực biến danh tiếng thể thao thành thương hiệu cá nhân có giá trị thương mại và sức ảnh hưởng văn hóa lâu dài, theo The Guardian.

Quảng cáo Calvin Klein và trang bìa Vogue

Trước thềm trận đấu giữa tuyển Anh và Tây Ban Nha, Jude Bellingham tiếp tục xuất hiện trên truyền thông, song không chỉ vì những màn trình diễn trên sân cỏ. Trong tháng này, tiền vệ Real Madrid trở thành gương mặt đại diện cho chiến dịch quảng cáo nội y Calvin Klein, đồng thời là cầu thủ bóng đá đầu tiên xuất hiện một mình trên trang bìa tạp chí British Vogue.

Đây được xem là bước đi có tính toán của cầu thủ 23 tuổi nhằm củng cố vị thế bên ngoài bóng đá, chuẩn bị cho tương lai sau khi giải nghệ. Con đường này từng được David Beckham mở ra. Kể từ khi giã từ sự nghiệp thi đấu năm 2013, cựu đội trưởng tuyển Anh xây dựng hình ảnh cá nhân vượt khỏi khuôn khổ thể thao. Beckham cùng vợ, nhà thiết kế Victoria Beckham, trở thành tỷ phú trong năm nay.

Jude Bellingham là cầu thủ bóng đá đầu tiên xuất hiện một mình trên trang bìa tạp chí British Vogue. Ảnh: British Vogue.

Chiến dịch Calvin Klein của Bellingham nhanh chóng thu hút sự chú ý. Trong những hình ảnh quảng cáo, cầu thủ xuất hiện với nội y của thương hiệu. Các biển quảng cáo tại London và New York khiến người qua đường dừng lại chụp ảnh. Riêng tấm billboard ở khu Soho (New York) góp phần củng cố độ nhận diện của Bellingham tại Mỹ sau World Cup mùa hè vừa qua.

Theo công ty dữ liệu thời trang Launchmetrics, chỉ trong 48 giờ, chiến dịch tạo ra giá trị tác động truyền thông (Media Impact Value - MIV) 35,8 triệu USD. Đây là chỉ số quy đổi giá trị tiền tệ của các bài đăng trên mạng xã hội và những hình thức truyền thông khác. Trong khi đó, nền tảng thời trang Lyst ghi nhận lượng tìm kiếm nội y Calvin Klein tăng 25% kể từ khi chiến dịch được công bố.

Mark Borkowski, chuyên gia quan hệ công chúng, cho rằng năng lực thể thao là yếu tố quan trọng tạo nên sức hút thương mại của Bellingham. Ông nhận định cầu thủ sở hữu tài năng đặc biệt và giá trị thương hiệu lớn. Bóng đá chính là nền tảng, còn thời trang chỉ mang đến một phương thức khác để khai thác danh tiếng.

Jude Bellingham giúp Calvin Klein thu về phản ứng tốt sau chiến dịch quảng cáo. Ảnh: Calvin Klein.

Bellingham cũng có đội ngũ quản lý chuyên nghiệp. Bà Denise, mẹ anh, từng làm việc trong lĩnh vực nhân sự và hiện đảm nhận vai trò quản lý cá nhân. Các lựa chọn hợp tác thương mại của cầu thủ cho thấy định hướng khá rõ ràng. Ngoài Calvin Klein, anh còn làm việc với adidas, Skims và Louis Vuitton.

Daniel-Yaw Miller, tác giả bản tin SportsVerse chuyên về lĩnh vực thể thao, nhận xét các lựa chọn của Bellingham có chủ đích. Cầu thủ hướng đến phân khúc cao cấp nhưng vẫn duy trì hình ảnh gần gũi, dễ tạo sự đồng cảm với công chúng.

Ngoại hình cũng là một lợi thế trong hành trình xây dựng thương hiệu cá nhân. Bellingham được mô tả là gương mặt thu hút, có diện mạo phù hợp với hình ảnh thần tượng của giới trẻ. British Vogue còn đính kèm poster có thể tháo rời trong số tạp chí có anh xuất hiện trên trang bìa, nhấn mạnh sức hút ngôi sao của tiền vệ người Anh.

Beckham là ví dụ nổi bật

Bellingham không phải cầu thủ nam duy nhất bước chân vào ngành thời trang. Bukayo Saka và Son Heung-min từng xuất hiện trong chiến dịch mùa thu của Burberry. Kylian Mbappé hợp tác với Christian Dior, trong khi Declan Rice góp mặt trên trang bìa GQ trong tháng này.

Theo Daniel-Yaw Miller, thu nhập từ bóng đá của những cầu thủ hàng đầu vốn rất lớn. Tuy nhiên, điều giúp họ duy trì vị thế sau khi kết thúc sự nghiệp là khả năng trở thành thương hiệu và doanh nghiệp độc lập. Câu chuyện không chỉ nằm ở tiền bạc, mà còn là quá trình xây dựng di sản và bảo đảm tên tuổi tiếp tục có giá trị thương mại.

David Beckham là hình mẫu nổi bật cho con đường này. Sau khi giải nghệ, anh tiếp tục duy trì sức ảnh hưởng trong thời trang, quảng cáo và kinh doanh. Việc xây dựng hình ảnh nhất quán qua nhiều năm giúp Beckham trở thành nhân vật có sức hút vượt ra ngoài phạm vi bóng đá.

Jude Bellingham cho thấy mong muốn phát triển giá trị thương mại. Ảnh: British Vogue.

Tuy nhiên, không phải ai cũng đánh giá những bước đi của Bellingham là đột phá. Felicia Pennant, biên tập viên tạp chí Season chuyên về bóng đá và thời trang, cho rằng Beckham từng có những lựa chọn táo bạo hơn khi kết hợp với giới nghệ thuật. Năm 2001, cựu cầu thủ xuất hiện trong bộ ảnh cho tạp chí The Face với hình ảnh phủ máu giả, đồng thời trở thành chủ thể trong tác phẩm nghệ thuật của Sam Taylor-Johnson.

Theo Pennant, Beckham không chỉ quảng bá sản phẩm mà còn trở thành đối tượng của nghệ thuật. Trong khi đó, những hoạt động thời trang của Bellingham đến nay mang tính giao dịch thương mại rõ rệt và chưa thực sự tạo ra hướng đi khác biệt.

Nhận xét này cho thấy một thách thức trong việc xây dựng thương hiệu cá nhân của các cầu thủ. Xuất hiện trong chiến dịch thời trang lớn chưa đồng nghĩa với việc tạo được dấu ấn văn hóa riêng. Những hợp đồng quảng cáo có thể mang lại độ phủ và giá trị thương mại. Song, để duy trì sức ảnh hưởng lâu dài, cầu thủ cần nhiều thứ hơn danh tiếng sẵn có trên sân cỏ.

Mark Borkowski cũng đưa ra cảnh báo về môi trường xung quanh các vận động viên trẻ nổi tiếng. Theo ông, danh tiếng có thể khiến họ được bao quanh bởi những lời khen ngợi, tạo thành một vòng lặp tán dương thiếu phản biện. Điều này tiềm ẩn rủi ro khi cầu thủ bắt đầu mở rộng hoạt động kinh doanh và xây dựng hình ảnh cá nhân.

“Bóng đá tạo nên huyền thoại. Kinh doanh có thể duy trì nó. Nhưng sự ngạo mạn có thể phá hủy cả hai”, Borkowski nhận định.