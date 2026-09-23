'Jude Bellingham' Đông Nam Á muốn cùng Thái Lan vô địch FIFA ASEAN 2026

Cầu thủ từng trưởng thành từ học viện Chelsea cũng đánh giá cao sự phát triển của bóng đá Đông Nam Á. Jude Soonsup-Bell sinh ra và lớn lên tại Anh, nhưng Thái Lan luôn giữ vị trí đặc biệt trong cuộc sống của anh.

Tiền đạo Jude Soonsup-Bell người được mệnh danh "Jude Bellingham" Đông Nam Á quyết tâm cùng Đội tuyển Thái Lan vô địch FIFA ASEAN CUP 2026. Ảnh: FAT.

Có mẹ là người Thái, tiền đạo 22 tuổi sớm hình thành sự gắn kết với quê hương của gia đình và nuôi dưỡng mong muốn khoác áo đội tuyển quốc gia.

Soonsup-Bell gia nhập học viện Chelsea năm 11 tuổi sau khi được phát hiện khi thi đấu cho Swindon Town. Anh có thời gian tập luyện cùng đội một Chelsea dưới thời Frank Lampard và Thomas Tuchel.

Sau đó, cầu thủ này lần lượt thi đấu cho Tottenham Hotspur, Cordoba, Atletico Sanluqueno và Grimsby Town trước khi chuyển đến Thái Lan, hiện khoác áo Port FC.

Khát vọng khoác áo đội tuyển Thái Lan

Dù từng thi đấu cho các đội tuyển trẻ của Anh, Soonsup-Bell cho biết lựa chọn đại diện cho Thái Lan xuất phát từ mong muốn cá nhân và tình cảm dành cho quê hương của gia đình.

“Tôi không cần ai thuyết phục. Tôi muốn chơi cho đội tuyển Thái Lan. Tôi luôn muốn đến chơi ở đây vì đây là nơi tôi cảm thấy hạnh phúc nhất. Đối với tôi, đó không phải là một quyết định khó khăn”, Soonsup-Bell chia sẻ.

Tiền đạo này có trận ra mắt đội tuyển Thái Lan trong trận giao hữu với Singapore hồi tháng 11 năm ngoái. Anh đá hỏng một quả phạt đền, nhưng nhanh chóng lấy lại sự tự tin khi ghi cú đúp vào lưới Sri Lanka ở vòng loại Asian Cup 2027.

Soonsup-Bell cùng nhiều ngôi sao khác của Đội tuyển Thái Lan sẽ tranh tài tại FIFA ASEAN CUP 2026. Ảnh: FAT.

Soonsup-Bell cho rằng thất bại ở trận đầu tiên trở thành động lực để anh nỗ lực hơn trong lần xuất hiện tiếp theo. Sau gần một năm khoác áo đội tuyển, cầu thủ trẻ này đang hướng đến FIFA ASEAN Cup với quyết tâm lớn.

Thái Lan nằm cùng bảng với Việt Nam, Philippines và Pakistan. Đây là giải đấu mới của FIFA dành cho các đội tuyển Đông Nam Á, diễn ra từ ngày 24/9 đến 5/10.

“Mục tiêu chính của Thái Lan tại Cúp ASEAN dĩ nhiên là giành chiến thắng. Tôi sẽ làm mọi thứ có thể để giúp đội bóng nâng cao chiếc cúp vô địch”, Soonsup-Bell khẳng định.

Đánh giá cao sự phát triển của bóng đá Đông Nam Á

Bên cạnh mục tiêu cùng đội tuyển Thái Lan, Soonsup-Bell cũng dành sự quan tâm cho quá trình phát triển của bóng đá Đông Nam Á. Theo anh, chất lượng chuyên môn trong khu vực đang được cải thiện qua từng năm và điều đó có thể được nhìn thấy qua sự thay đổi trên bảng xếp hạng FIFA.

Soonsup-Bell được kỳ vọng sẽ tạo nên sự khác biệt trên hàng công của Voi chiến tại FIFA ASEAN CUP 2026. Ảnh: FAT.

“Ai cũng có thể thấy bóng đá Đông Nam Á đã tiến bộ đến mức nào trong những năm qua thông qua bảng xếp hạng FIFA. Trình độ đang được cải thiện qua từng năm”, anh nói.

Soonsup-Bell tin rằng bóng đá khu vực còn nhiều tiềm năng để phát triển nếu tiếp tục được đầu tư đúng hướng, đặc biệt về cơ sở hạ tầng và công tác đào tạo.

Khi FIFA ASEAN Cup 2026 cận kề, tiền đạo Thái Lan cũng nhấn mạnh vai trò của người hâm mộ. Anh cho rằng sự cổ vũ từ khán giả tạo thêm động lực để các cầu thủ thi đấu hết khả năng.

“Chúng tôi sẽ luôn cố gắng giành chiến thắng và cống hiến hết sức mình. Sự ủng hộ mà chúng tôi nhận được giúp đỡ chúng tôi rất nhiều, đặc biệt khi nó tạo ra một bầu không khí tuyệt vời”, Soonsup-Bell chia sẻ.