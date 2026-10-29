Jude Bellingham định nghĩa lại số 10: Thăng hoa với Mourinho

Kế hoạch của Mourinho

Jude Bellingham là cầu thủ rất khó định hình vị trí đối với tất cả những HLV từng dẫn dắt anh ở Real Madrid, ngoại trừ Jose Mourinho.

Chiến lược gia người Bồ Đào Nha đã có quan điểm rõ ràng ngay từ khi trở lại Valdebebas: “Jude Bellingham phải chơi gần khung thành, đó là cách tốt nhất để tận dụng phẩm chất của cậu ấy”. Vì thế, Mourinho giao cho Bellingham vị trí “số 10”.

Bellingham nhảy múa trước Rodri. Ảnh: M.D

Không tranh luận. Không thay đổi qua lại. Đó là vai trò hộ công cổ điển trong sơ đồ 4-2-3-1, nhưng qua những gì tiền vệ người Anh đang mang lại cho đội bóng, vị trí ấy được nâng lên phiên bản hoàn thiện hơn, với tầm ảnh hưởng trải rộng hơn nhiều.

Bellingham đã thể hiện xuất sắc trong mọi vai trò được giao những năm qua. Carlo Ancelotti sử dụng anh như một tiền đạo lùi trong đội hình Real Madrid vừa chia tay Benzema, với Vinicius và Rodrygo chơi phía trên.

Mùa giải ấy, anh bùng nổ với 23 bàn thắng và 13 kiến tạo. Nhãn mác cây săn bàn vẫn gắn với Jude đến tận bây giờ, nhưng anh còn nhiều phẩm chất hơn thế.

“Jude Bellinghamphù hợp với nhiều vai trò và có thể chơi ở nhiều độ cao khác nhau trên sân, bởi cậu ấy rất toàn diện. Chúng tôi cũng phải hiểu những gì diễn ra xung quanh cậu ấy”, Xabi Alonso từng nhận xét.

Khác Ancelotti, Xabi nhìn nhận Bellingham “thiên về một tiền vệ hơn”, nhưng cuối cùng cũng đưa anh đến gần khung thành.

Cuộc sống của Bellingham thực sự thay đổi kể từ World Cup 2026. Đầu tiên là Thomas Tuchel, sau đó đến Mourinho, cả hai đều ổn định anh ở vị trí “số 10”. Bellingham diễn giải vai trò này theo cách rất riêng: hoạt động rộng và có xu hướng lệch trái nhiều hơn.

Bản đồ về tầm hoạt động của Bellingham ở La Liga. Ảnh: Opta

Ở World Cup, anh ghi 7 bàn - ngang Haaland, đứng thứ ba trong danh sách vua phá lưới, sau Kylian Mbappe (10 bàn), Lionel Messi (8 bàn).

Về phần mình, Mourinho đã trao cho Bellingham vai trò thủ lĩnh trên sân ngay từ phút đầu tiên. Hai người hoàn toàn đồng điệu. Mourinho tìm được sự kết nối với tính cách của Jude.

Trong tập luyện, anh đòi hỏi ở đồng đội khắt khe như với chính mình, mang bản năng chiến thắng và truyền tinh thần ấy cho những người xung quanh.

Bellingham cũng rất quan tâm đến chiến thuật, muốn hiểu lý do đằng sau các bài tập tại Valdebebas cũng như những quyết định được đưa ra trên sân, nơi anh đã trở thành một thủ lĩnh thực thụ. Anh thường xuyên trao đổi, tranh luận với Mourinho về các ý tưởng bóng đá.

Phiên bản toàn diện

Để Bellingham có vị trí phù hợp nhất phía sau tiền đạo, Mourinho không ngần ngại duy trì sơ đồ 4-2-3-1 cho Real Madrid.

Tầm hoạt động của Bellingham trong trận Siêu kinh điển. Ảnh: Opta

“Một cầu thủ có phẩm chất như vậy phải ở gần khung thành. Với tôi, điều đó quá rõ ràng”, Mourinho nói hồi đầu mùa. “Jude Bellingham độc nhất và cực kỳ quan trọng với đội bóng. Cậu ấy sở hữu nhiều tài năng khác nhau: thể chất, tinh thần, chiến thuật, khả năng thu hồi bóng, ghi bàn, không chiến… Thật ấn tượng”.

Mùa này, Bellingham đáp lại bằng nhiều đóng góp hơn những bàn thắng, dù anh vẫn duy trì khả năng lập công. Với 3 bàn, anh cùng Carlos Espi, Yan Diomande và Arda Guler đứng thứ hai trong danh sách ghi bàn của đội, sau Mbappe (14).

Tiền vệ người Anh còn có 3 kiến tạo, ngang Mbappe và Vinicius, trong khi Guler và Diomande cùng có 4. Đó là những con số.

Còn xét về ảnh hưởng lên lối chơi, Bellingham hiện giữ vai trò thiết yếu: anh có thể tham gia tổ chức bóng, kết thúc các đợt tấn công và đóng góp cả trong phòng ngự.

Ngay ở trận Siêu kinh điển, anh đã dốc sức bịt kín hành lang cánh phải nơi Lamine Yamal hoạt động, nhưng vẫn đủ thể lực thực hiện những pha chạy chỗ nguy hiểm vào khoảng trống, hay màn xoay người kiểu roulette đầy ngẫu hứng cuối trận, mở đầu tình huống dẫn đến bàn thắng thứ hai.

Bellingham góp công lớn dẫn đến bàn quyết định 2-1 ở Siêu kinh điển. Ảnh: M.D

Tuy nhiên, ngoài ngoại lệ ở Siêu kinh điển, Bellingham phiên bản mới đã được Mourinho giải phóng khỏi những ràng buộc phòng ngự từng hạn chế anh trong hai mùa giải trước đó.

“Tôi đã thống nhất với Jude rằng, theo cách tôi nhìn nhận bóng đá và nhìn nhận chính cậu ấy, tôi không muốn thấy cậu ấy tiếp tục phòng ngự như một hậu vệ trái thứ hai, điều cậu ấy từng làm rất nhiều lần”, Mourinho nói tháng trước.

Ông lấy ví dụ: “Chẳng hạn như khi Benfica của tôi đối đầu với Jude. Chúng tôi đã tổ chức đội bóng theo cách khác. Cậu ấy biết mình phải làm gì và cảm thấy thoải mái”.

“Tôi từng nói Madrid có nhiều hơn một cầu thủ đủ khả năng giành Quả bóng vàng, và Jude nằm trong số đó”, Mourinho khẳng định.

Bellingham từng tiến rất gần Quả bóng vàng trong năm Rodri đăng quang. Anh đứng thứ ba, sau tiền vệ người Tây Ban Nha và Vinicius. Mới đây, anh xếp hạng 11, nhưng với phiên bản mới này, Jude có có uy lực hướng đến mọi đỉnh cao.