Jude Bellingham 'đại thắng' sau World Cup

Sau World Cup 2026, Jude Bellingham trở thành gương mặt được nhiều thương hiệu quốc tế săn đón. Hợp đồng với Calvin Klein nối dài danh sách đối tác của ngôi sao bóng đá, bên cạnh adidas, Louis Vuitton, Skims và McDonald’s.

Chiến dịch Calvin Klein được thực hiện tại Madrid, mở đầu bằng hình ảnh Bellingham diện quần jeans và áo ba lỗ trắng. Video sau đó chuyển sang loạt khung hình nam cầu thủ tạo dáng trong các thiết kế nội y của thương hiệu. Với gần 57 triệu người theo dõi trên Instagram, tiền vệ người Anh giúp thương hiệu tiếp cận đại chúng.

Đây không phải lần đầu Bellingham xuất hiện trong các quảng cáo thời trang. Anh từng hợp tác với Louis Vuitton và Skims, thương hiệu của Kim Kardashian, theo Business of Fashion (BoF).

Gương mặt quảng cáo quốc tế

Theo Financial Times, Bellingham là một trong những cầu thủ nổi bật tại World Cup. Những màn trình diễn mang tính quyết định giúp anh thu hút sự chú ý của các thương hiệu, từ tập đoàn hàng xa xỉ LVMH đến chuỗi thức ăn nhanh McDonald’s.

Màn hợp tác của Jude Bellingham và Calvin Klein thu hút sự chú ý. Ảnh: Calvin Klein.

Danh mục hợp tác thương mại của tiền vệ này trải rộng từ thể thao, thời trang đến hàng tiêu dùng. Anh ký hợp đồng với adidas từ khi còn là thiếu niên thi đấu cho Birmingham City. Sau đó, danh sách đối tác được mở rộng với Skims, Louis Vuitton, Lucozade và EA Sports FC.

Hình ảnh ăn mừng bàn thắng đặc trưng của Bellingham, đầu ngẩng cao, 2 tay dang rộng, từng được adidas đưa lên mũ và trang phục thể thao. Anh cũng góp mặt trên bìa trò chơi bóng đá EA Sports FC và làm người mẫu cho Louis Vuitton.

Sức hút đó được phản ánh qua thu nhập ngoài sân cỏ. Theo ước tính của trang kinh doanh thể thao Sportico, Bellingham là cầu thủ có thu nhập cao thứ 9 tại World Cup. Bên cạnh mức lương 26,5 triệu USD từ Real Madrid, anh kiếm thêm khoảng 15 triệu USD từ các hợp đồng quảng cáo.

Ở tuổi 23, Bellingham thuộc thế hệ ngôi sao mới của bóng đá thế giới, bên cạnh Erling Haaland và Lamine Yamal. Đây là nhóm cầu thủ tiếp nhận sự chú ý từng dành cho Lionel Messi và Cristiano Ronaldo.

Người hâm mộ trẻ ngày càng có xu hướng theo dõi từng cá nhân thay vì chỉ gắn bó với câu lạc bộ hay đội tuyển. Điều này mở ra cơ hội để cầu thủ xây dựng thương hiệu độc lập, có giá trị thương mại ngoài thời gian thi đấu.

Roger Bennett, nhà sáng lập mạng lưới truyền thông bóng đá Men in Blazers tại Mỹ, nhận định tư duy chiến thắng và khả năng ghi bàn thắng quan trọng giúp Bellingham thu hút sự chú ý từ các doanh nghiệp Mỹ. Theo ông, tiền vệ người Anh có sự tự tin lớn - phẩm chất hấp dẫn với thị trường này.

Jude Bellingham hợp tác với nhiều thương hiệu thời trang, cho thấy sức ảnh hưởng lớn với công chúng trong và ngoài thể thao. Ảnh: @judebellingham.

Bản sắc cá nhân là tài sản thương mại

Bên cạnh thành tích, khả năng tạo dựng bản sắc riêng là yếu tố giúp Bellingham nổi bật giữa dàn cầu thủ ngôi sao. Một lãnh đạo bóng đá Tây Ban Nha được Financial Times dẫn lời cho rằng thương hiệu ngày càng quan tâm đến cá tính của mỗi cầu thủ, bao gồm cách ăn mừng, thái độ, phong thái trong và ngoài sân cỏ. Sự chân thực là phẩm chất có giá trị trong việc xây dựng hình ảnh đại diện.

adidas đồng hành với Bellingham từ khi anh còn thi đấu cho Birmingham City. Sam Handy, Tổng giám đốc bộ phận bóng đá của hãng, đánh giá cầu thủ có nhiều phẩm chất mà thương hiệu tìm kiếm ở một đại sứ, bao gồm lịch thiệp, khiêm tốn và chuyên nghiệp. Tuy nhiên, Bellingham cũng sở hữu cá tính và khí chất riêng.

Những màn trình diễn ấn tượng của Jude Bellingham trên sân cỏ cũng góp phần gia tăng sức hút cho anh. Ảnh: @judebellingham.

Sự kết hợp giữa hình ảnh chuyên nghiệp và phong thái tự tin tạo nên sức hấp dẫn khác biệt. Trong bối cảnh người hâm mộ ngày càng quan tâm đến câu chuyện cá nhân của vận động viên, đây là lợi thế để các nhãn hàng xây dựng chiến dịch dài hạn.

Vị thế tại Real Madrid cũng góp phần củng cố giá trị thương mại của tiền vệ người Anh. Anh là một trong những ngôi sao thuộc thế hệ mới của câu lạc bộ, bên cạnh Kylian Mbappé và Vinícius Júnior.

Theo Financial Times, doanh thu thương mại của Real Madrid đạt mức kỷ lục 594 triệu EUR trong mùa giải 2024-2025, tăng 23% so với mùa trước.

Dù vậy, giới chuyên môn cho rằng Bellingham vẫn cần một danh hiệu lớn cùng tuyển Anh để đưa thương hiệu cá nhân lên tầm cao mới. Đội tuyển này chưa giành chức vô địch giải đấu lớn nào kể từ World Cup 1966.

Roger Bennett nhận định hình ảnh Bellingham và Harry Kane cùng nâng cao chiếc cúp vô địch có thể trở thành khoảnh khắc có sức nặng đặc biệt, giúp cầu thủ vượt ra khỏi phạm vi của các giải đấu đơn lẻ.