Sau khi Hoàng Hậu Tái Hôn (The Remarried Empress) chính thức lên sóng Disney+ ngày 3/11, Ju Ji Hoon bất ngờ trở thành tâm điểm chú ý trên mạng xã hội Hàn Quốc. Tuy nhiên, điều khiến khán giả bàn tán không chỉ là vai diễn hoàng đế Sovieshu mà còn liên quan đến diện mạo của nam diễn viên trong những tập đầu tiên.

Theo Xportsnews và Maeil Business Newspaper, một bộ phận người xem nhận xét sắc mặt của Ju Ji Hoon trên màn ảnh có phần tối và thiếu sức sống. Khi xuất hiện bên cạnh Shin Min Ah, Lee Jong Suk và Lee Se Young, màu da của nam diễn viên được cho là có sự chênh lệch rõ rệt, khiến tổng thể tạo hình nhân vật trở thành chủ đề tranh luận.

Ju Ji Hoon gây tranh luận về diện mạo khi xuất hiện trong những tập đầu của Hoàng Hậu Tái Hôn.

Tạo hình hoàng đế Sovieshu của Ju Ji Hoon nhận nhiều ý kiến trái chiều về cách trang điểm, ánh sáng và màu sắc trên màn ảnh.

Trên các diễn đàn trực tuyến, nhiều bình luận đề nghị đoàn phim điều chỉnh ánh sáng cho Ju Ji Hoon. Một số khán giả cho rằng cách trang điểm, phục trang và màu sắc khung hình chưa giúp nam diễn viên thể hiện trọn vẹn vẻ uy quyền của vị hoàng đế trong nguyên tác.

Đáng chú ý, những ý kiến về diện mạo còn dẫn đến các suy đoán liên quan đến sức khỏe của Ju Ji Hoon. Tuy nhiên, không có cơ sở để kết luận tình trạng sức khỏe của nam diễn viên chỉ từ hình ảnh trong phim. Ánh sáng trường quay, kỹ thuật chỉnh màu và cách hóa trang đều có thể ảnh hưởng đến sắc thái gương mặt khi xuất hiện trên màn ảnh.

Tranh luận càng thu hút sự quan tâm khi Ju Ji Hoon từng gây tiếng vang với hình tượng hoàng tử Lee Shin trong Hoàng Cung (Princess Hours) năm 2006. Sau 20 năm, tài tử một lần nữa khoác lên mình trang phục hoàng gia, nhưng lần này đảm nhận nhân vật có tính cách và số phận hoàn toàn khác biệt.

Sau 20 năm kể từ Hoàng Cung, Ju Ji Hoon tiếp tục đảm nhận một nhân vật hoàng gia trong Hoàng Hậu Tái Hô

Nếu Lee Shin trong Hoàng Cung mang vẻ lạnh lùng của một thái tử trẻ tuổi, Sovieshu của Hoàng Hậu Tái Hôn lại là vị hoàng đế kiêu ngạo, quyền lực nhưng thiếu sáng suốt trong chuyện tình cảm. Sự khác biệt về độ tuổi, hoàn cảnh nhân vật và phong cách tạo hình khiến việc so sánh hai vai diễn trở thành đề tài được người hâm mộ quan tâm.

Bên cạnh những lời chê về ngoại hình, Ju Ji Hoon vẫn nhận được phản hồi tích cực nhờ khả năng thể hiện nội tâm nhân vật. Nam diễn viên được đánh giá phù hợp với hình tượng một hoàng đế có vẻ ngoài uy nghiêm nhưng hành động ích kỷ, liên tục đưa ra những quyết định gây tổn thương cho người bên cạnh.

Ju Ji Hoon vào vai hoàng đế Sovieshu, người có cuộc hôn nhân đầy sóng gió với hoàng hậu Navier do Shin Min Ah thủ vai.

Trong Hoàng Hậu Tái Hôn, Ju Ji Hoon vào vai Sovieshu, hoàng đế của Đông Đại Đế Quốc. Dù đã kết hôn với hoàng hậu Navier do Shin Min Ah thủ vai, Sovieshu vẫn nảy sinh tình cảm với Rashta, một phụ nữ từng mang thân phận nô lệ do Lee Se Young đảm nhận.

Khi Sovieshu quyết định ly hôn để cưới Rashta, Navier bất ngờ đề nghị được tái hôn với hoàng tử Heinrey của Tây Vương Quốc, nhân vật do Lee Jong Suk thể hiện. Quyết định này mở đầu cho cuộc đối đầu giữa tình yêu, quyền lực và lòng tự trọng của những nhân vật trong hoàng cung.

Tại buổi họp báo ngày 3/11, Ju Ji Hoon thừa nhận nhân vật Sovieshu có thể khiến khán giả tức giận. Tuy nhiên, nam diễn viên không e ngại những phản ứng tiêu cực hướng đến vai diễn. Anh cho biết bản thân sẵn sàng đón nhận sự ghét bỏ dành cho Sovieshu nếu điều đó giúp người xem có trải nghiệm giải trí thú vị.

Ju Ji Hoon không ngại việc nhân vật Sovieshu bị khán giả ghét bỏ nếu vai diễn mang đến trải nghiệm giải trí thú vị.

Ngoài tạo hình trên màn ảnh, trang phục của Ju Ji Hoon cũng gây chú ý. Trong cuộc phỏng vấn với W Korea, nam tài tử tiết lộ nhiều bộ đồ hoàng đế có thiết kế táo bạo, phần cổ khoét sâu khiến anh không ít lần băn khoăn về mức độ phù hợp. Thậm chí, anh từng thay trang phục sau khi xem xét phản ứng của những người xung quanh.

Shin Min Ah cũng kể lại một kỷ niệm hài hước khi quay phim tại Cộng hòa Czech. Trong buổi ghi hình đầu tiên, cô không nhịn được cười trước bộ trang phục cầu kỳ của Ju Ji Hoon, khiến cảnh quay phải thực hiện lại.

Dù tạo hình gây tranh cãi, Hoàng Hậu Tái Hôn vẫn có màn ra mắt đáng chú ý. Theo truyền thông Hàn Quốc, bộ phim đứng đầu bảng xếp hạng chương trình được xem nhiều trên Disney+ tại Hàn Quốc chỉ một ngày sau khi phát hành, đồng thời dẫn đầu bảng xếp hạng phim truyền hình của nền tảng tại 12 quốc gia và vùng lãnh thổ.

Hoàng Hậu Tái Hôn thu hút sự chú ý trên Disney+ nhờ dàn diễn viên gồm Ju Ji Hoon, Shin Min Ah, Lee Jong Suk và Lee Se Young.

Với tổng cộng 10 tập, Hoàng Hậu Tái Hôn hiện đã phát hành bốn tập đầu và tiếp tục ra mắt hai tập mới mỗi thứ Tư. Những tranh luận về diện mạo có thể chưa sớm khép lại, nhưng hành trình của hoàng đế Sovieshu mới là yếu tố quyết định liệu Ju Ji Hoon có tiếp tục chinh phục khán giả bằng diễn xuất trong những tập tiếp theo hay không.