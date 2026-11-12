Ju Ji Hoon thách đấu Lee Jong Suk trong phim 'Hoàng Hậu Tái Hôn'

Mới đây, nhà sản xuất Hoàng Hậu Tái Hôn (The Remarried Empress) đã công bố loạt hình ảnh mới hé lộ những diễn biến đáng chú ý trong hai tập tiếp theo. Tâm điểm gây chú ý là khoảnh khắc Hoàng đế Sovieshu (Ju Ji Hoon) công khai thách đấu Hoàng tử Heinrey (Lee Jong Suk). Trong những hình ảnh được tiết lộ, cả hai trực tiếp chĩa kiếm về phía đối phương, báo hiệu một cuộc đối đầu căng thẳng sắp diễn ra.

Cuộc đối đầu giữa hai người đàn ông xoay quanh Hoàng hậu Navier sẽ được đẩy lên cao trào bằng một màn thách đấu kiếm công khai.

Trước đó, mối quan hệ giữa Sovieshu và Heinrey đã xuất hiện nhiều căng thẳng tại buổi dạ tiệc, đặc biệt khi cả hai đều có những liên hệ tình cảm với Hoàng hậu Navier (Shin Min Ah). Việc Sovieshu bất ngờ đưa ra lời thách đấu khiến khán giả tò mò về nguyên nhân thực sự phía sau hành động này, cũng như những hệ lụy mà cuộc xung đột có thể gây ra đối với triều đình.

Hoàng Hậu Tái Hôn được chuyển thể từ tiểu thuyết mạng nổi tiếng cùng tên, thuộc thể loại tình cảm giả tưởng, xoay quanh Navier - vị hoàng hậu hoàn hảo của Đế quốc phương Đông. Cuộc sống của cô đảo lộn khi chồng mình là Hoàng đế Sovieshu ngoại tình với Rashta (Lee Se Young), một nữ nô lệ bỏ trốn, sau đó quyết định ly hôn với cô. Không chấp nhận bị đẩy vào thế bị động, Navier lựa chọn tái hôn với Heinrey, hoàng tử của Đế quốc phương Tây.

Heinrey chủ động tiến gần Navier.

Ở những diễn biến trước đó, tập 4 khép lại bằng tình tiết Rashta ngang nhiên nói dối rằng cô mới là người bí mật trao đổi thư từ với Heinrey, thay vì Navier. Tuy nhiên, Rashta không hề biết Heinrey đã nhận ra người đứng sau những bức thư thực chất chính là Hoàng hậu Navier. Lời nói dối liều lĩnh này được dự đoán sẽ tiếp tục gây ra những xáo trộn trong hoàng cung.

Loạt ảnh mới cũng cho thấy thái độ hoàn toàn khác biệt của Heinrey khi ở cạnh Navier và Rashta. Nếu trước mặt Navier, anh luôn thể hiện sự dịu dàng, ân cần với ánh mắt đầy trìu mến, thì khi chạm mặt Rashta trong khu vườn hoàng gia, nam nhân vật lại tỏ rõ vẻ lạnh lùng.

Trong khi Heinrey chủ động tiến gần Navier, mối quan hệ giữa Rashta và Sovieshu cũng được dự báo ngày càng phức tạp. Những lựa chọn của bốn nhân vật hứa hẹn tạo nên nhiều biến động trong cuộc chiến tình cảm lẫn quyền lực tại hoàng cung.

Mối quan hệ phúc tạp giữa Rashta và Sovieshu.

Hai tập 5 và 6 của Hoàng Hậu Tái Hôn sẽ lên sóng Disney+ vào lúc 17h ngày 11/11 theo giờ Hàn Quốc. Sự kiện Sovieshu thách đấu Heinrey đang trở thành một trong những tình tiết được mong đợi nhất ở chặng tiếp theo của bộ phim.