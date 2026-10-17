JSOL thắng bình chọn cosplay trước concert 'Hẹn giữa tinh hà'

Thể Thiên, Ivan, Wren Evans và Captain Boy tổng duyệt "Im đợi người anh thương"

Trước thềm concert Hẹn giữa tinh hà diễn ra trong hai ngày 17 và 18.10 tại TP.HCM, các nghệ sĩ của chương trình Tinh hà say hi đã bước vào buổi tổng duyệt với nhiều hoạt động đáng chú ý.

Bên cạnh việc luyện tập các tiết mục âm nhạc, những màn hóa trang hài hước của dàn nghệ sĩ cũng thu hút sự quan tâm của người hâm mộ.

Trong đó, JSOL trở thành cái tên nổi bật khi giành chiến thắng ở cuộc bình chọn cosplay được tổ chức trên fanpage chính thức của chương trình. Kết quả này góp thêm không khí sôi động cho những ngày chuẩn bị concert, khi các nghệ sĩ liên tục chia sẻ những khoảnh khắc hậu trường thú vị.

Không chỉ JSOL, nhiều nghệ sĩ khác cũng gây bất ngờ với những tạo hình độc đáo. Hyo xuất hiện trong trang phục Doraemon, khiến Quang Hùng Masterd không nhận ra. Nam nghệ sĩ còn cùng Xuân Định K.y hóa thân thành Nobita, tái hiện nhóm nhân vật quen thuộc của bộ truyện tranh Nhật Bản.

Các anh trai tập luyện trên sân khấu

Trong khi đó, Cody Nam Võ lựa chọn phong cách hóa trang lấy cảm hứng từ Ngô Kiến Huy. Những màn nhập vai vui nhộn mang đến tiếng cười cho buổi tổng duyệt, đồng thời tạo thêm nội dung tương tác giữa nghệ sĩ và khán giả trước thềm concert.

Về phần âm nhạc, chương trình đang hoàn thiện danh sách tiết mục với nhiều ca khúc quen thuộc như Secret, Im đợi người anh thương, Mưa vội phóng, Run to you và Mộng duyên.

Đáng chú ý, Secret là một trong những tiết mục nhận được nhiều sự quan tâm. Theo thông tin từ ban tổ chức, ca khúc đã đạt tổng cộng 2,7 tỉ lượt nghe và xem trên các nền tảng. Con số này càng khiến khán giả tò mò về cách dàn dựng và thể hiện bài hát trên sân khấu concert.

JSOL giành chiến thắng trong phần bình chọn cosplay trước thềm concert “Hẹn giữa tinh hà”

Một tiết mục khác được hé lộ là Mrt, với sự tham gia của Xuân Định K.y, Hyo, Buitruonglinh và Captain Boy. Sự kết hợp giữa các nghệ sĩ hứa hẹn mang đến những màn tương tác và phối hợp đáng chú ý trong đêm diễn.

Để phục vụ concert, sân khấu Hẹn giữa tinh hà được thiết kế với khán đài bao quanh ba mặt khu vực biểu diễn trung tâm. Hệ thống đường catwalk kéo dài, kết nối sân khấu chính và sân khấu phụ, giúp các nghệ sĩ có thêm không gian di chuyển, đồng thời tăng khả năng giao lưu trực tiếp với người hâm mộ.

Bên cạnh đó, các màn hình LED cỡ lớn được bố trí nhằm hỗ trợ hiệu ứng hình ảnh, tạo điểm nhấn cho từng tiết mục. Thiết kế sân khấu mở cũng được kỳ vọng giúp khán giả ở nhiều vị trí có thể theo dõi các phần trình diễn thuận lợi hơn.

Kim Long hóa thân thành The Weeknd trong buổi tổng duyệt

Sau hai đêm diễn tại TP.HCM vào ngày 17 và 18.10, concert Hẹn giữa tinh hà dự kiến tiếp tục đến Hà Nội vào ngày 14.11.

Với những tiết mục đang được hoàn thiện cùng loạt hoạt động hậu trường sôi nổi, concert Hẹn giữa tinh hà đang thu hút sự chú ý của người hâm mộ. Riêng chiến thắng của JSOL trong cuộc bình chọn cosplay đã trở thành một điểm nhấn thú vị trước giờ các nghệ sĩ chính thức bước lên sân khấu.