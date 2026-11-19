Trong báo cáo triển vọng năm 2027 “The Price of Progress”, JPMorgan Private Bank nhận định môi trường đầu tư đang bước vào giai đoạn mà vốn không còn rẻ và dồi dào như trước.

Sự bùng nổ của AI khiến các công ty công nghệ cần huy động hàng nghìn tỷ USD cho trung tâm dữ liệu, năng lực tính toán và hạ tầng liên quan. Trong khi đó, các chính phủ cũng phải tăng chi tiêu cho quốc phòng, an ninh năng lượng và củng cố chuỗi cung ứng.

Lạm phát dai dẳng và căng thẳng địa chính trị càng làm gia tăng nhu cầu vốn, qua đó đẩy chi phí huy động lên cao.

Theo JPMorgan, trong môi trường này, bài toán quan trọng đối với nhà đầu tư không còn đơn thuần là tìm kiếm tài sản có khả năng tăng giá, mà là phân bổ vốn vào những cơ hội có mức sinh lời đủ hấp dẫn so với rủi ro phải chấp nhận.

1. Trái phiếu: lợi suất cao trở lại thành lợi thế

Trái phiếu là nhóm tài sản được JPMorgan đánh giá tích cực trong bối cảnh chi phí vốn tăng. Lợi suất trái phiếu doanh nghiệp Mỹ hạng đầu tư đã vượt 6%, lần đầu tiên kể từ cuộc khủng hoảng tài chính năm 2008. Trên phạm vi toàn cầu, lợi suất trái phiếu cũng đang ở quanh những mức cao nhất trong nhiều thập kỷ.

Điều này tạo ra một điểm hấp dẫn mới đối với nhà đầu tư: thu nhập từ trái phiếu đã đủ lớn để trở thành một phần đáng kể trong tổng lợi nhuận, thay vì chỉ đóng vai trò phòng thủ danh mục.

Theo JPMorgan, trái phiếu chất lượng cao còn tạo vùng đệm trước nguy cơ lạm phát và chi phí vay tiếp tục tăng. Ngay cả khi lợi suất còn đi lên, nhà đầu tư nắm giữ các khoản nợ chất lượng tốt vẫn có cơ hội đạt lợi nhuận khả quan trong trung hạn. Tín dụng tư nhân cũng được JPMorgan đánh giá là một khu vực có cơ hội.

2. Cổ phiếu AI cần chọn lọc

AI vẫn là một trong những động lực tăng trưởng lớn của thị trường chứng khoán, nhưng JPMorgan cho rằng nhà đầu tư không nên đánh đồng toàn bộ cổ phiếu liên quan đến AI.

Kể từ năm 2022, chi tiêu vốn liên quan đến AI đã vượt 2.000 tỷ USD và dự kiến tiếp tục tăng. Với quy mô đầu tư này, câu hỏi quan trọng đối với thị trường là liệu lượng vốn khổng lồ đổ vào AI có tạo ra doanh thu bền vững và lợi nhuận tương xứng hay không. Trong nhóm cổ phiếu AI, JPMorgan đặc biệt đánh giá cao hyperscaler, các nhà cung cấp điện toán đám mây quy mô lớn, sở hữu trung tâm dữ liệu và hạ tầng tính toán, đồng thời cung cấp các ứng dụng tích hợp AI.

Điểm hấp dẫn của nhóm này nằm ở mô hình kinh doanh đa dạng. Khi năng lực tính toán khan hiếm, hyperscaler có thể hưởng lợi từ giá dịch vụ hạ tầng cao. Ngược lại, nếu năng lực tính toán trở nên dồi dào, chi phí vận hành các ứng dụng AI có thể giảm.

Theo JPMorgan, khả năng hưởng lợi trong cả hai kịch bản giúp hyperscaler trở thành nhóm có tiềm năng lợi nhuận hấp dẫn nhất trong lĩnh vực cổ phiếu AI năm 2027. Đây cũng là điểm khác biệt trong cách tiếp cận của JPMorgan: thay vì đặt cược đồng đều vào toàn bộ chuỗi giá trị AI, ngân hàng ưu tiên những doanh nghiệp có hạ tầng, quy mô và dòng doanh thu đa dạng hơn.

3. Vàng, hàng hóa tăng vai trò trong đa dạng hóa danh mục

Vàng tiếp tục giữ vai trò quan trọng trong chiến lược đa dạng hóa danh mục của JPMorgan. Theo dữ liệu IMF được ngân hàng dẫn lại, tỷ trọng đồng USD trong dự trữ ngoại hối chính thức toàn cầu đã giảm xuống khoảng 57%, từ mức đỉnh 70% vào năm 2000.

Trong bối cảnh nhiều quốc gia tìm cách giảm phụ thuộc vào hệ thống tài chính dựa trên USD và các loại tiền pháp định, xu hướng gia tăng tỷ trọng vàng trong dự trữ quốc gia có thể tiếp tục hỗ trợ vai trò của kim loại quý. JPMorgan cho rằng vàng không chỉ là công cụ phòng ngừa lạm phát mà còn ngày càng đóng vai trò như một tài sản lưu trữ giá trị trước những biến động địa chính trị và tiền tệ.

Bên cạnh vàng, ngân hàng đặc biệt chú ý đến đồng, dầu mỏ và khí tự nhiên. Đây là những nhóm hàng hóa có thể hưởng lợi từ các xu hướng đầu tư dài hạn như mở rộng trung tâm dữ liệu, phát triển hạ tầng AI, điện khí hóa và gia tăng chi tiêu cho an ninh quốc gia.

JPMorgan dự báo đến năm 2035, nguồn cung đồng toàn cầu có thể thấp hơn nhu cầu 25%, trong khi mức thiếu hụt lithium có thể lên tới 40%. Đáng chú ý, nhà đầu tư không nhất thiết phải mua hàng hóa vật chất để hưởng lợi từ xu hướng này. JPMorgan nhìn thấy cơ hội ở cổ phiếu của các doanh nghiệp tài nguyên thiên nhiên và năng lượng.

Cổ phiếu ngành năng lượng và vật liệu trên toàn cầu hiện giao dịch với mức chiết khấu lần lượt 33% và 15% so với S&P 500, đồng thời có tỷ suất cổ tức cao hơn.

4. Tiền mặt cũng trở thành một lựa chọn đáng chú ý

Điểm đáng chú ý trong triển vọng năm 2027 của JPMorgan là tiền mặt không bị xem đơn thuần như khoản vốn đang “đứng ngoài thị trường”. Trong môi trường chi phí vốn cao, việc nắm giữ tiền mặt giúp nhà đầu tư duy trì khả năng phản ứng khi xuất hiện cơ hội với mức định giá hấp dẫn hơn.

JPMorgan cho rằng nhà đầu tư không nhất thiết phải giải ngân toàn bộ tiền mặt trong năm 2027. Khi lợi suất tài sản an toàn vẫn đủ hấp dẫn và định giá ở nhiều thị trường đòi hỏi sự chọn lọc, việc chờ đợi cũng có thể mang lại giá trị. Điều này đặc biệt có ý nghĩa trong bối cảnh AI đang hút một lượng vốn khổng lồ và khiến sự phân hóa giữa các doanh nghiệp ngày càng lớn. Không phải khoản đầu tư nào vào AI cũng tạo ra lợi nhuận tương xứng, trong khi chi phí vốn cao khiến những dự án có hiệu quả thấp dễ bộc lộ điểm yếu hơn.

Nhà đầu tư cần chuyển từ “mua thị trường” sang chọn đúng tài sản. Thông điệp xuyên suốt của JPMorgan cho năm 2027 là không chạy theo tăng trưởng bằng mọi giá.

Trái phiếu chất lượng cao mang lại nguồn thu nhập hấp dẫn; hyperscaler được ưu tiên trong nhóm cổ phiếu AI; vàng và hàng hóa đóng vai trò đa dạng hóa trước lạm phát và địa chính trị; còn tiền mặt giúp nhà đầu tư duy trì dư địa hành động. Trong một thế giới mà vốn ngày càng đắt đỏ, lợi thế không nhất thiết thuộc về người giải ngân nhiều nhất mà có thể thuộc về người định giá đúng rủi ro, lựa chọn đúng tài sản và kiên nhẫn chờ mức giá phù hợp.