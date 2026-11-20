Đây là sự cố nghiêm trọng thứ hai liên quan đến ngân hàng này trong vòng một tuần, sau khi hệ thống ngân hàng trực tuyến gặp trục trặc hôm 16/11.

Trụ sở ngân hàng JPMorgan Chase ở New York, Mỹ. Ảnh: AFP/TTXVN

Theo thông báo của JPMorgan Chase trên mạng xã hội X, nhóm tin tặc có tên n0n đã công bố địa chỉ thư điện tử, số điện thoại và mã số tài khoản của 16.000 khách hàng. Dữ liệu được cho là liên quan đến chương trình Reserve, loại thẻ tín dụng Visa dành cho khách hàng được ngân hàng mời tham gia, thường có tài sản được quản lý trên 10 triệu USD.

JPMorgan Chase cho biết tin tặc đã xâm nhập các công ty cung cấp dịch vụ bên ngoài có quan hệ kinh doanh với ngân hàng, thay vì tấn công trực tiếp hệ thống nội bộ. Ngân hàng chưa tiết lộ danh tính các nhà cung cấp bị ảnh hưởng hoặc thời điểm xảy ra vụ việc.

Ngân hàng cho biết sẽ chủ động liên hệ với những khách hàng bị ảnh hưởng và cung cấp các biện pháp hỗ trợ, trong đó có dịch vụ theo dõi tín dụng miễn phí. Hiện chưa có thông tin về khả năng khách hàng bị thiệt hại tài chính hoặc phạm vi dữ liệu khác ngoài những thông tin đã được xác nhận bị đánh cắp.

Vụ việc được công bố chỉ vài ngày sau khi hệ thống ngân hàng trực tuyến của Chase gặp sự cố hôm 16/11, khiến nhiều khách hàng không thể thực hiện giao dịch bình thường. JPMorgan Chase xác định nguyên nhân là lỗi phần mềm trong hệ thống nội bộ và khẳng định sự cố này không liên quan đến vụ tấn công mạng vừa được công bố.

Trong thời gian đó, khách hàng của một số ngân hàng lớn khác, gồm Bank of America, US Bank và Wells Fargo, cũng phản ánh tình trạng gián đoạn dịch vụ. Một số máy rút tiền tự động (ATM) không hoạt động, gây ảnh hưởng đến giao dịch tại nhiều khu vực.

Sau sự cố, Văn phòng Kiểm soát Tiền tệ Mỹ (OCC), cơ quan giám sát các ngân hàng quốc gia, đã liên hệ với các tổ chức tín dụng để tìm hiểu mức độ ảnh hưởng và cách thức thông báo cho khách hàng.

Các vụ việc diễn ra trong bối cảnh nhiều hệ thống công nghệ tại Mỹ liên tiếp gặp trục trặc, ảnh hưởng đến hoạt động hàng không, dịch vụ thư điện tử, hệ thống đặt phòng khách sạn và cả mạng lưới liên lạc nội bộ của Cơ quan An ninh Quốc gia Mỹ (NSA).