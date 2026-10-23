Joy (Red Velvet) trở lại với 'mối tình ngọt ngào' cùng Kim Hyun Jin

Joy sẽ góp mặt trong bộ phim truyền hình sắp ra mắt trên nền tảng TVING mang tên One-of-a-Kind Romance, khởi chiếu vào ngày 9/11. Trong loạt phim lãng mạn này, cô sẽ đóng cặp cùng nam diễn viên Kim Hyun Jin.

Dựa trên bộ webtoon cùng tên, One-of-a-Kind Romance kể về hành trình của một người đang tìm việc bình thường trở thành quản lý cho một ngôi sao hàng đầu, người vốn đang che giấu những tổn thương tinh thần do bị đeo bám (stalking).

Joy sẽ vào vai Gong Yu Il, một người đang tìm việc, từng thu hút sự chú ý lớn nhờ cuốn tiểu thuyết ‘Byeoli and Bandal’. Tuy nhiên, cô bất ngờ tuyên bố ngừng viết lách và kể từ đó, cô dành toàn bộ tâm trí để chuẩn bị cho việc tìm kiếm một công việc ổn định.

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Kim Hyun Jin sẽ đảm nhận vai nam chính Tak Mu Yi, một ngôi sao hàng đầu vô cùng nổi tiếng, đồng thời là một người hâm mộ cuồng nhiệt của ‘Byeoli and Bandal’. Sau khi phát hiện ra bí mật của Yu Il, anh đã mạnh dạn tiếp cận cô.

Đại diện đội ngũ sản xuất bày tỏ sự kỳ vọng vào cặp đôi này: “Sức hút đáng yêu, đầy sống động của Joy kết hợp cùng nguồn năng lượng ấm áp từ Kim Hyun Jin hứa hẹn sẽ mang đến một trải nghiệm lãng mạn độc đáo và đầy phấn khích”.

One-of-a-Kind Romance sẽ được phát sóng độc quyền trên các nền tảng TVING, Viu và ABEMA.