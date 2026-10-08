Joy (Red Velvet) gây thương nhớ với nhan sắc ngọt ngào

Mới đây, Joy - thành viên nhóm nhạc nữ đình đám Red Velvet đã khiến người hâm mộ không khỏi xuýt xoa khi đăng tải loạt ảnh mới trên trang cá nhân. Trong những khoảnh khắc được chia sẻ, nữ ca sĩ gây ấn tượng với nhan sắc ngày càng rạng rỡ, đồng thời mang đến những gợi ý thú vị về phong cách thời trang mùa thu đông.

Đính kèm loạt ảnh, Joy hài hước viết: "Lạnh quá đi, mặc áo lông xù thôi nào". Dòng trạng thái đáng yêu cùng những hình ảnh đời thường của nữ thần tượng nhanh chóng nhận được sự quan tâm từ người hâm mộ.

Joy đăng tải loạt ảnh mới trên trang cá nhân.

Trong ảnh, thành viên Red Velvet diện chiếc áo khoác lông fleece màu trắng ngà, được tô điểm bằng những họa tiết hoa xanh nhạt tinh tế. Thiết kế vừa tạo cảm giác ấm áp, vừa mang đến vẻ ngoài trẻ trung, phù hợp với không khí se lạnh của mùa thu đông.

Đáng chú ý, Joy còn sử dụng một chiếc máy ảnh kỹ thuật số nhỏ gọn để chụp ảnh trước gương. Dù chiếc máy ảnh vô tình che đi một bên mắt, nữ thần tượng vẫn khiến người xem khó rời mắt nhờ những đường nét thanh tú trên gương mặt cùng làn da sáng mịn.

Joy còn sử dụng một chiếc máy ảnh kỹ thuật số nhỏ gọn để chụp ảnh trước gương.

Mái tóc ngắn được tạo kiểu tự nhiên, có phần hơi rối kết hợp với nụ cười nhẹ nhàng càng làm nổi bật vẻ đẹp tươi tắn, ngọt ngào vốn được xem là nét cuốn hút đặc trưng của Joy. Không cần trang phục cầu kỳ hay cách tạo dáng phức tạp, nữ ca sĩ vẫn ghi điểm bằng thần thái gần gũi và nhan sắc trong trẻo.

Ở một bức ảnh khác, Joy tựa người vào tường, hướng ánh nhìn sâu lắng về phía ống kính. Khoảnh khắc này mang đến một hình ảnh có phần mơ màng, khác với vẻ đáng yêu thường thấy, qua đó cho thấy sức hút đa dạng của thành viên Red Velvet.

Ở một bức ảnh khác, Joy tựa người vào tường, hướng ánh nhìn sâu lắng về phía ống kính.

Ngay sau khi được đăng tải, loạt ảnh đã nhận về nhiều phản hồi tích cực từ người hâm mộ và cộng đồng mạng. Bên dưới bài đăng, không ít khán giả để lại những bình luận như: "Vâng, chị ơi", "Joy dễ thương quá", "Những bức ảnh của chị đẹp quá đi mất". Những lời khen phần nào cho thấy sức hút của nữ thần tượng qua những khoảnh khắc đời thường.

Bên cạnh hoạt động âm nhạc, Joy hiện cũng đang tích cực mở rộng sự nghiệp ở lĩnh vực diễn xuất. Nữ ca sĩ đã được lựa chọn đảm nhận vai nữ chính Gong Yu Il trong bộ phim truyền hình The One And Only Romance do TVING sản xuất. Dự án được kỳ vọng sẽ mang đến cơ hội để Joy thể hiện những khía cạnh mới trong khả năng diễn xuất.

Ngoài ra, thành viên Red Velvet còn thử sức với công việc lồng tiếng khi đảm nhận giọng nói cho nhân vật nữ chính Arabella trong bộ phim hoạt hình Stitch Head: The Secret Castle's Little Monster. Đây cũng là lần đầu tiên Joy tham gia lồng tiếng kể từ khi ra mắt.

Tác phẩm kể về những cuộc phiêu lưu kỳ lạ của Stitch Head, một quái vật nhỏ được tạo ra trong không gian bí mật của một nhà khoa học thiên tài có phần lập dị.

Với việc liên tục thử sức ở những lĩnh vực mới, Joy đang cho thấy sự đa dạng trong hành trình hoạt động nghệ thuật. Từ hình ảnh một nữ thần tượng sở hữu vẻ đẹp ngọt ngào đến những vai trò mới trên màn ảnh, thành viên Red Velvet tiếp tục nhận được sự quan tâm và kỳ vọng từ người hâm mộ.