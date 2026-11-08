Joy (Red Velvet) gây sốt với nhan sắc xinh như búp bê trong chuyến du lịch Nhật Bản

Theo MyDaily, mới đây, Joy (Red Velvet) đã đăng tải loạt ảnh mới trên trang Instagram cá nhân mà không kèm theo bất kỳ dòng chú thích nào. Những khoảnh khắc được ghi lại trong chuyến du lịch Nhật Bản nhanh chóng thu hút sự quan tâm của người hâm mộ.

Joy (Red Velvet) đăng tải loạt ảnh mới ghi lại những khoảnh khắc trong chuyến du lịch Nhật Bản.

Trong loạt ảnh, Joy xuất hiện tại một quán cà phê với phong cách thời trang giản dị nhưng không kém phần nổi bật. Nữ ca sĩ lựa chọn áo khoác phao họa tiết hoa, kết hợp cùng quần jeans, mang đến vẻ ngoài năng động, phù hợp với không khí se lạnh.

Đáng chú ý, thành viên Red Velvet gây ấn tượng với làn da trắng mịn, đường nét gương mặt thanh tú và nhan sắc rạng rỡ. Dù không diện trang phục cầu kỳ hay lựa chọn phong cách trang điểm quá đậm, Joy vẫn nổi bật với vẻ đẹp ngọt ngào, được ví như búp bê.

Thành viên Red Velvet gây ấn tượng với làn da trắng mịn, đường nét gương mặt thanh tú và nhan sắc rạng rỡ.

Ở một bức ảnh khác, nữ ca sĩ cầm chiếc cốc đựng cà phê và nhìn thẳng vào ống kính. Biểu cảm tinh nghịch cùng ánh mắt vui vẻ của cô tạo nên khoảnh khắc gần gũi, khác với hình ảnh được chăm chút kỹ lưỡng trên sân khấu.

Loạt ảnh còn cho thấy Joy tận hưởng khoảng thời gian thư giãn trong chuyến đi. Thay vì những bộ trang phục biểu diễn lộng lẫy, nữ thần tượng lựa chọn phong cách đời thường thoải mái, trẻ trung.

Joy vốn được biết đến là một trong những thành viên sở hữu nhan sắc nổi bật của Red Velvet. Cô thường xuyên gây chú ý với hình ảnh tươi tắn, nụ cười rạng rỡ và phong cách thời trang nữ tính.

Loạt ảnh còn cho thấy Joy tận hưởng khoảng thời gian thư giãn trong chuyến đi.

Bên cạnh hoạt động âm nhạc, Joy đang chuẩn bị trở lại màn ảnh nhỏ với dự án truyền hình mới mang tên Unique Romance, dự kiến lên sóng nền tảng TVING vào ngày 9/11. Trong phim, Joy đảm nhận vai Gong Yoo Il, một cô gái bình thường đang trong quá trình tìm việc làm. Cuộc sống của cô bất ngờ thay đổi khi tình cờ trở thành quản lý của ngôi sao nổi tiếng Tak Moo Yi, do nam diễn viên Kim Hyun Jin thủ vai.

Đằng sau ánh hào quang, Tak Moo Yi lại mang những tổn thương tâm lý vì từng bị theo dõi, quấy rối. Từ mối quan hệ giữa một người quản lý bất đắc dĩ và ngôi sao hàng đầu, cả hai dần phát triển câu chuyện tình cảm đặc biệt.

Với sự trở lại trong một dự án thuộc thể loại lãng mạn, Joy được kỳ vọng sẽ mang đến hình ảnh mới mẻ trên màn ảnh, bên cạnh những hoạt động quen thuộc cùng Red Velvet.