Hokit và Gane trong trận tranh đai tại UFC 334.

"UFC muốn cho Hokit tái đấu với Gane", ông Fernand Lopez, huấn luyện viên của Ciryl Gane, tiết lộ trên kênh RMC Sport. Thông tin này trùng khớp với những "đòi hỏi" từ phía Josh Hokit ngay sau trận tranh đai hạng nặng diễn ra tại UFC 334 vào tuần trước.

Theo quan điểm của Josh Hokit, anh xứng đáng được ưu tiên tái đấu với Gane vì màn thể hiện mãn nhãn suốt năm hiệp đấu. Mặc dù bị cả ba giám khảo chấm thua 47-48, có không ít người hâm mộ UFC cho rằng võ sĩ người Mỹ xứng đáng giành chiến thắng.

Bên cạnh đó, tiết lộ của ông Fernand Lopez cũng rất có cơ sở. Bởi Hokit cực kì hút khách cho UFC nhờ tài ăn nói ở những buổi họp báo, cũng như lối đánh không hề biết sợ hãi dù cho phía bên kia chiến tuyến là Ciryl Gane, tay đánh đứng xuất sắc bậc nhất lịch sử hạng nặng.

Tuy nhiên, kế hoạch của UFC cũng có những trở ngại nhất định. Vẫn từ buổi nói chuyện với kênh RMC Sport, ông Lopez nói rằng chủ tịch Dana White có một lời hứa với Tom Aspinall. Đó là một khi tay đấm người Anh hoàn toàn bình phục chấn thương mắt, anh sẽ là võ sĩ được ưu tiên đánh trận tranh đai hạng nặng.

Tóm lại, tình hình ở hạng nặng hiện tại của UFC đang khá rắc rối. Gane đã bảo vệ thành công đai vô địch, nhưng có không ít fan cho rằng anh chẳng hề xứng đáng vì hay chơi xấu. Chính pha chọc mắt của Gane với Aspinall ở UFC 321 đã khiến đối thủ sau đó phải từ bỏ danh hiệu.

Còn các ứng cử viên khác, ai cũng có "vấn đề" của riêng mình. Alex Pereira sẽ phải giải quyết bài toán mang tên Sergei Pavlovich nếu muốn điền tên mình vào cuộc đua tranh đai một lần nữa. Trong khi đó, Alexander Volkov đã từng thua Gane hai trận và fan MMA ít ai muốn xem lại cuộc đối đầu này.