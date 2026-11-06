Jose Mourinho gây sốt khi nói về trận Atletico đấu Barca

Real Madrid đến Valencia, 3h ngày 8/11, với rất ít thời gian nghỉ ngơi sau màn ngược dòng ngoạn mục ở Athens, và Jose Mourinho có lý do để không hài lòng.

“Đây là một trong những trận khó nhất La Liga”, Mourinho phát biểu hôm thứ Sáu. Ông mỉa mai BTC khi xếp trận đấu tại Mestalla vào thứ Bảy.

HLV Mourinho trong cuộc họp báo trước trận gặp Valencia. Ảnh: RMCF

“Chúng tôi về đến nơi lúc 3 giờ sáng, nhưng cả đội ở lại trung tâm huấn luyện Valdebebas”, Jose Mourinho nói khi cả đội trở lại từ Hy Lạp. “Không ai về nhà, như vậy mọi người ngủ thêm được khoảng 2 tiếng”.

Khi được hỏi về trận đấu có ảnh hưởng lớn đến nhóm đầu bảng cuối tuần này, giữa Atletico Madrid và Barca (3h ngày 9/11), Mourinho trả lời nhanh chóng gây sốt trên mạng xã hội.

“Tôi muốn cả hai cùng thua, nhưng chuyện đó không thể xảy ra. Sẽ có đội mất điểm, và đó là tin vui nhất. Còn kết quả thế nào thì thật lòng mà nói, tôi chẳng bận tâm”.

Barca đang dẫn đầu La Liga với 30 điểm, trong khi Atletico ít hơn 2 điểm và xếp nhì bảng. Trận đấu tại Metropolitano có thể giúp Real Madrid hưởng lợi, nhưng trước tiên thầy trò Mourinho phải thắng Valencia.

Mourinho dành lời khen cho Federico Valverde sau bàn thắng vào lưới AEK Athens. “Tôi không thể so sánh Fede với mùa trước, vì khi đó tôi chưa biết cậu ấy.

Valverde là một cầu thủ rất chuyên nghiệp, gần gũi với các đồng đội. Cậu ấy không phải kiểu người lúc nào cũng lên tiếng, nhưng luôn ở đó để làm gương cho mọi người.

Việc chính thức đeo băng đội trưởng giúp cậu ấy ý thức rõ hơn về trách nhiệm của mình, bởi làm đội trưởng Real Madrid không dễ dàng gì”.

Trận Atletico gặp Barca có thể ảnh hưởng lớn đến ngôi đầu bảng La Liga. Ảnh: MD

Tình thế khó xử của Vinicius cũng được đề cập. Tiền đạo Brazil cần thi đấu để tìm lại phong độ tốt nhất, trong khi Real Madrid dường như chơi hay hơn khi vắng anh.

“Với tôi, đội bóng là quan trọng nhất. Tôi chưa bao giờ chủ ý làm tổn hại đội bóng để có lợi cho một cầu thủ. Đúng là Vinicius đã chơi hai trận Champions League gần nhất.

Nhưng khi mọi thứ trở lại bình thường và Vinicius sẵn sàng, tôi sẽ quyết định cách sử dụng cậu ấy. Là HLV, tôi không chỉ tính từng trận. Tôi còn phải tính đến cả chuỗi trận phía trước”.

Về việc Cristiano Ronaldo giã từ đội tuyển Bồ Đào Nha, “Người đặc biệt” chia sẻ: “Quyết định của cậu ấy cần được tôn trọng, và tôi tôn trọng quyết định đó.

Sự nghiệp của Cristiano vẫn chưa kết thúc. Ai hiểu Ronaldo đều biết cậu ấy vẫn còn những mục tiêu muốn chinh phục. Tôi chỉ mong khi giải nghệ, cậu ấy sẽ có một lời chia tay khác với hôm trước. Còn chuyện tôi có hình dung cậu ấy làm HLV hay không, tôi chưa biết nói gì. Vẫn còn sớm”.