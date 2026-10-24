Jordan: Xả súng tại nhà thờ, ít nhất 7 người thiệt mạng

Hiện trường vụ xả súng

Vụ tấn công xảy ra ngày 23.10 tại nhà thờ Hamoud, làng Hamoud, thuộc tỉnh Karak, cách Thủ đô Amman khoảng 180km về phía Nam. Thời điểm xảy ra vụ việc, có khoảng 150 đến 200 người ở trong và xung quanh nhà thờ để tham dự một lễ tang, phần lớn các nạn nhân ở độ tuổi từ 50 đến 70.

Theo Thiếu tướng Abdullah Al-Maaytah, Giám đốc Cơ quan An ninh công cộng Jordan, các đối tượng xuống xe và nổ súng vào những người đang dự lễ tang tại khuôn viên nhà thờ rồi bỏ trốn.

Các nhân chứng kể lại rằng họ nghe thấy một tiếng nổ khi đoàn tang lễ bắt đầu di chuyển, sau đó thấy các đối tượng đeo mặt nạ xông vào. Một đối tượng mang súng trường, các đối tượng còn lại dùng súng ngắn, nổ súng liên tục trong nhiều phút khiến nhiều người bị thương ngã xuống sàn nhà.

Đoạn video trích xuất từ camera an ninh do đài truyền hình nhà nước Al-Mamlaka đăng tải cho thấy cảnh 3 người nổ súng từ vỉa hè, ẩn nấp sau những hàng cây và một bức tường thấp trước khi chạy về phía lối vào nhà thờ.

Bộ trưởng Bộ Nội vụ Jordan Mazen Al-Faraya phát biểu trong cuộc họp báo đã xác định đây là vụ tấn công khủng bố do một nhóm phần tử cực đoan thực hiện.

Tuy nhiên, ông cho biết còn quá sớm để xác định liệu những đối tượng này có liên hệ với các tổ chức đã biết ở trong hay ngoài Jordan hay không.

Thủ tướng Jordan Jafar Hassan lên án vụ việc, khẳng định đây là hậu quả của tư tưởng khủng bố và chủ nghĩa cực đoan mù quáng, đồng thời nhấn mạnh Jordan sẽ không để xã hội đi theo con đường này.

Thủ tướng Jafar Hassan quyết định để tang toàn quốc trong 3 ngày, bắt đầu từ ngày 23.10, treo rủ quốc kỳ tại các cơ quan chính phủ và tổ chức công.

Ngay sau vụ việc, Quốc vương Abdullah II đã tới tỉnh Karak, thăm những người bị thương đang điều trị tại bệnh viện.

Quốc vương tuyên bố sẽ có biện pháp đáp trả nghiêm khắc nhất đối với những kẻ gây án và nhấn mạnh: “Những kẻ ảo tưởng rằng có thể chia rẽ người Jordan bằng những viên đạn sẽ không có cơ hội trước sự đoàn kết của chúng ta”.

Hiện lực lượng an ninh Jordan đang triển khai truy bắt các nghi phạm.