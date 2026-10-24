Jordan: Xả súng tại lễ tang trong nhà thờ, ít nhất 7 người thiệt mạng

Người dân và lực lượng chức năng tập trung bên ngoài nơi xảy ra vụ xả súng. Ảnh Getty Images/CNN

Theo người đứng đầu Cục An ninh công cộng Jordan, Thiếu tướng Abdallah al-Maaytah, các tay súng đã nổ súng vào những người tham dự một lễ tang tại nhà thờ Hamoud. Phần lớn những người bị thương vẫn đang được điều trị tại bệnh viện.

Phát biểu tại một cuộc họp báo, Bộ trưởng Nội vụ Mazin Al Farrayeh cho biết vụ tấn công do các phần tử cực đoan thực hiện, song còn quá sớm để xác định liệu những đối tượng này có liên hệ với các tổ chức đã biết ở trong hay ngoài Jordan hay không. Chưa có tổ chức nào đứng ra nhận trách nhiệm về vụ việc.

Đài truyền hình nhà nước Al-Mamlaka phát sóng đoạn video được cho là trích xuất từ camera an ninh tại nhà thờ, ghi lại cảnh 3 người nổ súng từ vỉa hè, ẩn nấp sau những hàng cây và một bức tường thấp trước khi chạy về phía lối vào.

Ông Khaled Burqan, người có mặt tại lễ tang, nói với Al-Mamlaka rằng có hàng chục người tham dự và các tay súng đã nổ súng vào đám đông trong nhiều phút. Một nhân chứng khác, ông Ihab Ammareen, kể lại đã nhìn thấy những người bê bết máu ngã xuống sàn sau vụ tấn công.

Thủ tướng Jordan Jafar Hassan lên án vụ việc, khẳng định đây là hậu quả của tư tưởng khủng bố và chủ nghĩa cực đoan mù quáng. Trong thông điệp đăng trên mạng xã hội X, ông nhấn mạnh Jordan sẽ không để xã hội đi theo con đường này.

Vài giờ sau vụ tấn công, Quốc vương Abdullah đã tới tỉnh Karak và tuyên bố những kẻ gây án sẽ phải đối mặt với sự trừng phạt nghiêm khắc nhất. “Những kẻ ảo tưởng rằng có thể chia rẽ người Jordan bằng những viên đạn sẽ không có cơ hội trước sự đoàn kết của chúng ta”, Quốc vương Abdullah nhấn mạnh trong tuyên bố.

Tổng Thư ký Liên hợp quốc Antonio Guterres lên án vụ bạo lực, khẳng định các cuộc tấn công nhằm vào dân thường và địa điểm thờ tự là không thể chấp nhận được. Đại sứ Mỹ tại Liên hợp quốc Mike Waltz cũng mô tả đây là cuộc tấn công tàn bạo nhằm vào một địa điểm thờ tự.

Các vụ tấn công nhằm vào cộng đồng Kitô giáo tại Jordan rất hiếm khi xảy ra. Quốc gia Trung Đông này tương đối ổn định, song giới chức cho biết lực lượng an ninh đã nhiều lần ngăn chặn các âm mưu tấn công của các phần tử Hồi giáo cực đoan trong những năm gần đây.

Jordan là đồng minh quan trọng của Mỹ trong cuộc chiến chống các tổ chức Hồi giáo cực đoan. Nước này cùng một số đồng minh của Washington trong khu vực đã hứng chịu các cuộc tấn công của Iran trong năm nay, sau khi Mỹ và Israel tiến hành các cuộc không kích nhằm vào Iran hồi tháng 2.

Lực lượng chức năng Jordan đang tiếp tục truy tìm các nghi phạm, làm rõ động cơ và xác định liệu những kẻ tấn công có liên hệ với các tổ chức cực đoan hay không.