Theo hãng tin Reuters, Cục An ninh công cộng Jordan ngày 16/11 cho biết việc chặn Telegram nhằm ngăn chặn các hoạt động truyền bá tư tưởng cực đoan và kích động cực đoan hóa. Jordan là đồng minh của Mỹ trong cuộc chiến chống các lực lượng vũ trang cực đoan.

Động thái trên diễn ra khoảng 3 tuần sau vụ tấn công nhằm vào một nhà thờ ở miền Nam Jordan khiến nhiều người thương vong và chưa đầy 2 tuần sau vụ một nhân viên an ninh thiệt mạng trong vụ đâm dao tại thủ đô Amman. Hiện chưa có tổ chức nào nhận trách nhiệm về hai vụ việc.

Tại Iraq, Cơ quan Truyền thông và Thông tin cho biết quyết định chặn Telegram nhằm yêu cầu nền tảng này rà soát nội dung được đăng tải tại nước này và triển khai các biện pháp ngăn chặn hành vi vi phạm. Theo cơ quan trên, đơn vị vận hành Telegram chưa thực hiện những biện pháp cần thiết để xử lý nội dung không phù hợp, đồng thời không tuân thủ các quy định pháp luật của Iraq. Nhà chức trách đã yêu cầu Telegram khắc phục trong thời hạn 30 ngày, song chưa nêu rõ biện pháp tiếp theo nếu nền tảng không đáp ứng yêu cầu.

Đây là lần thứ hai Iraq chặn Telegram. Năm 2023, nước này từng đình chỉ hoạt động của ứng dụng với lý do lo ngại an ninh quốc gia và nguy cơ dữ liệu cá nhân của người dùng bị sử dụng không đúng mục đích. Dịch vụ được khôi phục một tuần sau đó, sau khi chính quyền Iraq cho biết Telegram đã đáp ứng các yêu cầu của cơ quan an ninh.

Telegram hiện được sử dụng rộng rãi tại Trung Đông để trao đổi tin nhắn, chia sẻ thông tin và tệp dữ liệu. Tuy nhiên, các nhóm vũ trang cực đoan cũng từng lợi dụng nền tảng này để phối hợp hoạt động và tuyên truyền về các vụ tấn công.

Trong khi đó, người sáng lập Telegram Pavel Durov, hiện sinh sống tại Dubai (Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất - UAE), đang đối mặt với các cuộc điều tra tại một số quốc gia. Hồi tháng 7/2026, Nga thông báo truy tố ông Durov với cáo buộc tạo điều kiện cho hoạt động khủng bố, cho rằng Telegram bị các điệp viên Ukraine sử dụng để tổ chức các vụ tấn công trên lãnh thổ Nga. Ông Durov bác bỏ cáo buộc, khẳng định Telegram đã thực hiện đầy đủ, thậm chí vượt các nghĩa vụ kiểm duyệt nội dung và hợp tác với cơ quan chức năng trong phòng, chống tội phạm.