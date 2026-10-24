Jordan siết chặt an ninh sau vụ xả súng tại nhà thờ

Người dân và các lực lượng an ninh tập trung bên ngoài nhà thờ tại ngôi làng Hammoud, thuộc tỉnh Karak của Jordan, sau một vụ xả súng vào ngày 23/10. (Nguồn: Getty Images)

Theo Cơ quan An ninh công cộng Jordan, các tay súng đã nổ súng trong một lễ tang tại nhà thờ Chính thống giáo Hy Lạp ở tỉnh Karak ngày 23/10, khiến 7 người thiệt mạng và hàng chục người bị thương.

Hiện chưa có tổ chức nào nhận trách nhiệm. Nhà chức trách đang truy tìm các đối tượng gây án và điều tra khả năng chúng có liên hệ với các tổ chức cực đoan trong hoặc ngoài nước.

Thủ tướng Jordan Jafar Hassan lên án vụ tấn công là hậu quả của tư tưởng khủng bố và chủ nghĩa cực đoan; đồng thời tuyên bố để tang toàn quốc trong 3 ngày, bắt đầu từ 23/10. Quốc kỳ được treo rủ tại các cơ quan chính phủ và tổ chức công.

Các vụ tấn công tương tự rất hiếm xảy ra tại Jordan, dù giới chức nước này cho biết đã nhiều lần ngăn chặn các âm mưu tấn công của các phần tử Hồi giáo cực đoan trong những năm gần đây.

Thiếu tướng Abdullah Al-Maaytah, Giám đốc Cơ quan An ninh công cộng Jordan cho biết, các đối tượng xuống xe và nổ súng vào những người đang dự một đám tang tại khuôn viên nhà thờ, sau đó bỏ trốn.

Một nhân chứng nói với đài truyền hình quốc gia Jordan rằng các nghi phạm nổ súng liên tục trong khoảng 5 phút trước khi rời hiện trường. Thời điểm xảy ra vụ tấn công, có khoảng 150 - 200 người ở trong và xung quanh nhà thờ. Phần lớn nạn nhân ở độ tuổi từ 50-70.

Sau vụ việc, Quốc vương Jordan Abdullah II tuyên bố sẽ có biện pháp đáp trả nghiêm khắc đối với những đối tượng thực hiện vụ tấn công tại Karak, đồng thời khẳng định quyết tâm bảo đảm an ninh quốc gia.

Tối cùng ngày, Quốc vương Abdullah II cũng đã đến Karak, thăm những người bị thương đang điều trị tại bệnh viện.

(theo Reuters)