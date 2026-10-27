Jordan không kích Syria đáp trả vụ tấn công nhà thờ

Lực lượng vũ trang Jordan tuyên bố mục tiêu của chiến dịch là các "nơi trú ẩn" của những nhóm vũ trang ở phía đông nam Syria, nhằm trả đũa vụ xả súng tại một nhà thờ ở tỉnh Karak hôm 23/10 khiến ít nhất 9 người chết và hàng chục người bị thương. Quân đội Jordan khẳng định chiến dịch được thực hiện "với sự phối hợp của chính phủ Syria", qua đó tiêu diệt, làm bị thương nhiều phần tử khủng bố và phá hủy nhiều phương tiện.

Cảnh sát bao vây hiện trường vụ xả súng tại Jordan hồi tuần trước. Ảnh Getty Images.

Tuy nhiên, chính phủ Syria bác bỏ hoàn toàn tuyên bố này, khẳng định chiến dịch quân sự diễn ra mà không có bất kỳ sự phối hợp hay thông báo trước nào, đồng thời cho biết đã mở cuộc điều tra.

Lực lượng phòng vệ dân sự Syria cho biết ít nhất 4 địa điểm tại khu vực nông thôn thuộc hai tỉnh Deraa và Suweyda đã bị không kích.

Sau vụ việc, cơ quan biên giới Syria đã đình chỉ giao thông hai chiều tại Nassib – cửa khẩu duy nhất dành cho hành khách và hàng hóa thương mại giữa hai nước.

Trước đó cùng ngày, lực lượng an ninh Jordan đã bắt giữ ba nghi phạm tại làng Al-Jadeeda do tình nghi liên quan đến vụ tấn công nhà thờ. Các nghi phạm đã bị thương nặng sau cuộc đấu súng kéo dài khoảng 3 giờ với lực lượng chức năng.

Vụ không kích và các cuộc bắt giữ diễn ra ngay sau khi Vua Abdullah II của Jordan cam kết sẽ có biện pháp đáp trả cứng rắn đối với vụ xả súng nhằm vào một tang lễ tại nhà thờ ở Karak, cách thủ đô Amman 90km về phía nam. Nhà vua khẳng định những kẻ chịu trách nhiệm sẽ phải đối mặt với "hình phạt nghiêm khắc nhất" và yêu cầu rà soát lại toàn bộ quy trình an ninh quốc gia.

Karak là khu vực tập trung cộng đồng thiểu số theo đạo Cơ đốc, chiếm khoảng 300.000 người trong tổng số 11,5 triệu dân của Jordan.