Jordan không kích miền Nam Syria

Quân đội Jordan ngày 26/10 cho biết, các máy bay chiến đấu đã tấn công những nơi ẩn náu của các nhóm vũ trang bị cáo buộc liên quan đến vụ việc, phá hủy một số địa điểm và phương tiện, đồng thời khiến nhiều thành viên các nhóm này thiệt mạng hoặc bị thương. Tuy nhiên, phía Jordan không công bố danh tính các tổ chức bị nhắm mục tiêu cũng như số thương vong cụ thể.

Trong khi đó, Cơ quan Phòng vệ dân sự Syria cho biết ít nhất 4 địa điểm tại vùng nông thôn thuộc các tỉnh Deraa và Suweyda bị không kích tối 26/10. Các đội cứu hộ đã tìm thấy thi thể 7 người, gồm 3 nam giới, một phụ nữ và 3 trẻ em.

Jordan tuyên bố chiến dịch được thực hiện với sự phối hợp của Chính phủ Syria. Tuy nhiên, Damascus khẳng định không nhận được thông báo trước và không có sự phối hợp với phía Amman. Chính quyền Syria đã mở cuộc điều tra, đồng thời cho biết vẫn duy trì các kênh liên lạc với Amman để xử lý vụ việc. Bộ Ngoại giao Syria phản đối các hoạt động quân sự diễn ra trên lãnh thổ nước này mà không có sự phối hợp từ trước.

Sau các cuộc không kích, Syria đóng cửa cửa khẩu Nassib, tuyến giao thương đường bộ chính giữa hai nước, khiến hoạt động đi lại và vận chuyển hàng hóa qua biên giới bị đình chỉ theo cả hai chiều.

Trước đó, lực lượng an ninh Jordan đã bắt giữ 3 nghi phạm liên quan đến vụ tấn công nhà thờ ngày 23/10 khiến 9 người thiệt mạng và hàng chục người bị thương. Quốc vương Abdullah II cam kết xử lý nghiêm những người chịu trách nhiệm và yêu cầu rà soát các biện pháp an ninh. Hiện chưa có tổ chức nào công khai nhận trách nhiệm về vụ tấn công, song giới chức Jordan mô tả các nghi phạm là những “phần tử cực đoan” có liên hệ với các nhóm chưa xác định đang hoạt động tại Syria.