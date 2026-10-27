Jordan không kích các mục tiêu ở Syria, thêm điểm nóng chiến sự ở Trung Đông

Theo quân đội Jordan, các nghi phạm có liên hệ với những nhóm khủng bố hoạt động gần biên giới phía nam Syria. Chiến dịch không kích mang tên “Răn đe Jordan - Hammoud” nhắm vào các vị trí tại hai tỉnh Daraa và Sweida, khiến nhiều tay súng thương vong và phá hủy nhiều phương tiện.

Trước đó, lực lượng an ninh Jordan rạng sáng 26/10 bao vây một ngôi nhà tại tỉnh Karak, cách thủ đô Amman khoảng 90 km về phía nam, nơi ba nghi phạm đang lẩn trốn. Sau cuộc đấu súng, cả ba đã bị thương và bị bắt giữ. Nhà chức trách thu giữ nhiều vũ khí, đạn dược.

Jordan không kích miền nam Syria sau vụ xả súng nhà thờ. Video: X/ariel_oseran

Ba nghi phạm được xác định là hai anh em Hazza Zaidan Mohammed, Meshal Zaidan Mohammed và Ahmad Sami Hussein. Các quan chức Jordan mô tả những người này mang tư tưởng cực đoan.

Vụ xả súng xảy ra ngày 23/10 tại Nhà thờ Chính thống giáo Hy Lạp Thánh George ở làng Hammoud, tỉnh Karak, khi các tay súng nã đạn vào đoàn người dự lễ tang. Vụ việc khiến 9 người thiệt mạng, ít nhất 34 người bị thương và gây chấn động Jordan, nơi các vụ tấn công vào cơ sở tôn giáo rất hiếm xảy ra. Thủ tướng Jordan Jafar Hassan đã tuyên bố quốc tang ba ngày.

Chiến dịch không kích của Jordan vấp phải phản ứng từ phía Syria. Thông tấn xã nhà nước Syria (SANA) và lực lượng phòng thủ dân sự địa phương cho biết các cuộc không kích khiến 5-8 dân thường thiệt mạng, gồm phụ nữ và trẻ em, cùng nhiều người bị thương.

Quân đội Jordan tuyên bố chiến dịch được phối hợp với Damascus, nhưng Chính phủ Syria phủ nhận việc phối hợp trước, phản đối hành động mà họ cho là vi phạm chủ quyền và thông báo mở cuộc điều tra.

Căng thẳng tiếp tục gia tăng khi Syria quyết định đóng cửa cửa khẩu Nassib, phía Jordan gọi là Jaber, từ ngày 27/10. Hải quan Syria cho biết cửa khẩu này - tuyến đường bộ chính phục vụ giao thương và đi lại giữa hai nước, đã tạm dừng toàn bộ hoạt động do tình hình an ninh phức tạp.