Biểu tượng ứng dụng Telegram. Ảnh minh họa: AFP/TTXVN

Cục An ninh công cộng Jordan thông báo chặn ứng dụng Telegram tại nước này nhằm ngăn chặn các âm mưu truyền bá tư tưởng cực đoan và quá khích, ảnh hưởng đến an ninh quốc gia. Động thái này được đưa ra sau vụ tấn công nhằm vào một nhà thờ ở miền Nam Jordan khiến 9 người thiệt mạng và hàng chục người bị thương ngày 23/10 vừa qua.

Theo phóng viên TTXVN tại Trung Đông, Ủy ban Truyền thông và Báo chí Iraq (CMC) cũng thông báo lệnh cấm ứng dụng nhắn tin Telegram trên toàn quốc, theo chỉ thị của Thủ tướng Ali al-Zaidi. Cơ quan này yêu cầu Telegram trong vòng 30 ngày hoàn tất các thủ tục để hoạt động phù hợp với pháp luật Iraq và hợp tác với giới chức nước này trong việc kiểm soát nội dung. Nhà chức trách chưa công bố cách thức thực thi lệnh cấm hoặc cho biết liệu lệnh cấm có thể được dỡ bỏ sớm nếu Telegram đáp ứng các yêu cầu hay không.

Iraq từng đình chỉ hoạt động của Telegram vào tháng 4/2026 và dỡ lệnh cấm ngày 9/5 sau khi công ty cam kết tuân thủ pháp luật Iraq và các yêu cầu về an toàn người dùng.

Telegram hiện được sử dụng rộng rãi tại Trung Đông để trao đổi tin nhắn, chia sẻ thông tin và tệp dữ liệu. Tuy nhiên, các nhóm vũ trang cực đoan cũng từng lợi dụng nền tảng này để phối hợp hoạt động và tuyên truyền về các vụ tấn công.