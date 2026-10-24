Jordan chấn động sau vụ tấn công nhà thờ khiến 8 người thiệt mạng, 40 người bị thương

Vào ngày 23/10, các đối tượng tấn công đã nổ súng liên tục trong vài phút giữa ban ngày, ngay trong một tang lễ tại một nhà thờ Chính thống giáo Hy Lạp ở tỉnh Karak.

Giới chức Jordan mô tả đây là một hành vi khủng bố cực đoan. Hiện chưa có nhóm nào đứng ra nhận trách nhiệm về vụ việc. Những vụ tấn công như vậy rất hiếm khi xảy ra tại Jordan, mặc dù chính quyền quốc gia đồng minh với Mỹ này cho biết họ đã nhiều lần ngăn chặn thành công các âm mưu khủng bố của các phần tử cực đoan trong những năm gần đây.

Giới chức cho biết họ vẫn đang truy tìm các đối tượng tấn công, đồng thời khẳng định còn quá sớm để xác định liệu chúng có liên hệ với các nhóm ở trong hay ngoài Jordan hay không.

Hiện trường nhà thờ bị tấn công - Ảnh: Reuters

"Đây là hệ quả của tư tưởng khủng bố và chủ nghĩa cực đoan mù quáng; chúng ta sẽ không để xã hội đi theo con đường này" - Thủ tướng Jordan - Jafar Hassan viết trên nền tảng mạng xã hội X.

Quốc vương Abdullah của Jordan đã đến thăm Karak vài giờ sau vụ tấn công và tuyên bố rằng những kẻ gây án sẽ bị trừng trị "bằng bàn tay sắt".

Người theo Kitô giáo chỉ chiếm một phần nhỏ trong dân số Jordan. Quốc gia này là nơi có nhiều địa danh gắn liền với Kinh Thánh, thu hút đông đảo tín đồ Kitô giáo từ khắp nơi trên thế giới đến hành hương.

Jordan là một trong những đồng minh của Mỹ tại Trung Đông từng hứng chịu các cuộc tấn công từ phía Iran trong năm nay, sau khi Mỹ và Israel thực hiện các đợt không kích nhắm vào Iran hồi tháng 2.