Jordan cấm Telegram sau loạt vụ tấn công nghi liên quan IS

Trong tuyên bố hôm 16/11, Cục An ninh Công cộng Jordan (PSD) thông báo lệnh cấm ứng dụng nhắn tin Telegram đồng thời kêu gọi người dân thận trọng khi sử dụng các nền tảng mạng xã hội.

Động thái trên diễn ra sau vụ xả súng tại một nhà thờ ở làng Hammoud, tỉnh Karak, khiến 9 người thiệt mạng. Hôm 15/11, ba người đàn ông bị tuyên án tử hình vì liên quan đến vụ tấn công.

Jordan cấm Telegram nhằm ngăn chặn nội dung cực đoan. Ảnh: Unsplash

Sau vụ việc, Jordan đã tiến hành các cuộc không kích nhằm vào những mục tiêu tại nước láng giềng Syria. Jordan cho biết chiến dịch đã tiêu diệt 20 thành viên của tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS/ISIS), những người bị nghi có liên quan đến vụ tấn công nhà thờ.

Trong tháng này, một sĩ quan an ninh Jordan cũng thiệt mạng và một người khác bị thương tại thủ đô Amman trong vụ việc mà nhà chức trách mô tả là hành động khủng bố.

Telegram do doanh nhân người Nga Pavel Durov thành lập năm 2013. Ứng dụng này được cho là đã bị các tổ chức cực đoan, trong đó có ISIL, lợi dụng để liên lạc và phát tán nội dung tuyên truyền.

Hồi tháng 7, Nga phát lệnh bắt giữ ông Durov với cáo buộc hỗ trợ khủng bố. Doanh nhân 42 tuổi hiện được cho là đang sinh sống tại Dubai, Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất (UAE). Nếu bị kết tội tại Nga, ông có thể đối mặt với án tù chung thân. Ông cũng đang nằm trong diện điều tra tại một số quốc gia khác.

Telegram cung cấp tính năng mã hóa đầu cuối đối với các cuộc trò chuyện bí mật, nhưng tính năng này không được áp dụng mặc định cho tất cả các cuộc hội thoại trên nền tảng.

Ứng dụng hiện có lượng người dùng đáng kể tại Trung Đông và Bắc Phi. Theo các số liệu được công bố, khu vực này chiếm khoảng 8% tổng số người dùng Telegram trên toàn cầu.