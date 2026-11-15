Jordan: Ba người bị tuyên án tử hình sau vụ xả súng khiến 9 người chết

Ngày 15/11, Tòa án An ninh Nhà nước Jordan tuyên án tử hình ba người đàn ông vì thực hiện vụ tấn công bằng súng nhằm vào nhà thờ St. George tại làng Hammoud, thuộc tỉnh Karak, miền nam nước này.

Vụ việc xảy ra ngày 23/10 trong lúc nhiều người tham dự một lễ tang tại nhà thờ.

Theo hãng thông tấn nhà nước Petra, cả ba bị cáo bị kết tội thực hiện các hành vi khủng bố dẫn đến cái chết của 9 người, âm mưu tiến hành hoạt động khủng bố bằng vũ khí, tàng trữ vũ khí và đạn dược với mục đích khủng bố, đồng thời tuyên truyền tư tưởng của một tổ chức khủng bố.

Một trong ba người còn bị kết tội cung cấp tài chính cho hoạt động khủng bố.

Lực lượng an ninh Jordan sớm có mặt tại nhà thờ nơi xả súng khi nhận được tin báo. Ảnh: Petra

Vụ xả súng xảy ra khi những người tham dự tang lễ đang tập trung tại nhà thờ St. George, một cơ sở tôn giáo của cộng đồng Chính thống giáo Hy Lạp.

Các tay súng bất ngờ nổ súng vào đám đông, khiến nhiều người thiệt mạng và hàng chục người bị thương. Số người tử vong sau đó tăng lên 9 khi một số nạn nhân không qua khỏi vì vết thương.

Ba nghi phạm được xác định là Hazza Zaidan Mohammed, Meshal Zaidan Mohammed và Ahmad Sami Hussein.

Theo thông tin từ cơ quan an ninh Jordan, hai người trong số này là anh em ruột, người còn lại là anh rể của họ. Nhà chức trách trước đó cho biết chưa có bằng chứng xác định nhóm này có liên hệ với một tổ chức vũ trang bên ngoài.

Ảnh: Petra

Sau vụ tấn công, lực lượng an ninh mở chiến dịch truy tìm và phát hiện ba người đàn ông đang ẩn náu trong một ngôi nhà bỏ hoang tại khu vực Karak vào rạng sáng 26/10.

Khi được yêu cầu đầu hàng, các nghi phạm không chấp hành mà nổ súng về phía lực lượng chức năng. Cảnh sát đáp trả, khiến cả ba bị thương trước khi khống chế và bắt giữ.

Vũ khí cùng nhiều viên đạn cũng được thu giữ tại địa điểm này. Không có nhân viên an ninh nào bị thương trong cuộc đấu súng.

Vụ việc gây chấn động Jordan, quốc gia có đa số dân cư theo đạo Hồi và cộng đồng Kitô giáo chiếm tỷ lệ nhỏ.

Cuộc tấn công nhằm vào một buổi lễ tang tại nhà thờ cũng làm dấy lên lo ngại về an ninh đối với các địa điểm tôn giáo và cộng đồng thiểu số tại nước này.

Theo thông báo của Petra, bản án tử hình do Tòa án An ninh Nhà nước đưa ra sẽ tự động được chuyển lên Tòa Phá án để xem xét theo quy định pháp luật. Vì vậy, phán quyết hiện vẫn phải trải qua thủ tục tư pháp tiếp theo.