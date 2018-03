Jordan 1-1 Việt Nam: Chủ nhà sốc vì bàn thắng của Anh Đức

Nếu đêm 27.3, cú sút của Công Phượng không đập xà ngang thì rất có thể đội tuyển Việt Nam đã có thêm bàn thắng nữa ngoài lần lập công của Nguyễn Anh Đức. Nhưng dẫu sao rời Jordan với một điểm trong tay cũng không phải là kết quả đáng thất vọng của thầy trò HLV Park Hang-seo.

Màn ăn mừng quen thuộc của Anh Đức

Trận đấu cuối cùng của vòng loại Asian Cup 2019 không còn mấy ý nghĩa với cả chủ nhà Jordan lẫn Việt Nam vì cả hai đều đã đi tiếp vào vòng chung kết. Tuy nhiên nói như HLV Park Hang-seo trước trận: “Bất kỳ cuộc đấu nào với chúng tôi cũng đều quan trọng cả. Tôi muốn giành chiến thắng vì khán giả không bao giờ thích thua”.

Sau trận, ông còn tiết lộ thêm: “Riêng với cá nhân tôi, trận đấu tưởng mang tính thủ tục này rất nặng nề và áp lực. Sau thành công U.23 Việt Nam, sự chờ đợi của người hâm mộ lớn hơn nên tôi rất muốn thắng trận này.

Tuy nhiên, lịch trình đi đến trận đấu này lại quá vất vả. Chúng tôi phải trải qua đường bay dài, lệch múi giờ 5 tiếng, chỉ có 2 buổi tập. Khó khăn là có thể nhìn thấy được nhưng các cầu thủ đã cố gắng hết sức”.

Xuân Trường chơi khá tốt

Trên thực tế, không biết có phải vì đã hết động lực chiến đấu hay không mà đội chủ nhà chơi không nhiệt như lượt đi vào năm ngoái (trận này thi đấu trên sân Thống Nhất - TP.HCM, tuyển Việt Nam vẫn do HLV Hữu Thắng dẫn dắt và hòa 0-0). Hiệp 1, đội tuyển Việt Nam chơi hay hơn mà theo lý giải của HLV Park: “Ban đầu chúng ta đá 3-5-2, cố gắng đánh hai cánh nên đặt 3 tiền vệ ở giữa, vì vậy mà chúng ta ghi bàn trước trong hiệp 1”.

Anh Đức đã dứt điểm rất tốt nhưng có lẽ cần nói đến cú chuyền như đặt của cầu thủ U.23 Phạm Xuân Mạnh. Đây có thể coi như điểm sáng của Việt Nam trong 45 phút đầu tiên. Đến mức mà HLV đội Jordan Abu-Abed cũng phải thừa nhận: “Chúng tôi đã bị cuống vì không thể nghĩ mình bị ghi bàn trước. Jordan đã phải mất nhiều thời gian mới lại được cân bằng. Tuy nhiên, sang hiệp 2, chúng tôi chơi tốt hơn nhưng khâu dứt điểm quá kém nên cũng chỉ ghi được một bàn”.

Nếu Jordan tiếc thì Việt Nam cũng tiếc chứ. Sau khi cân chỉnh rất nắn nót, Công Phượng sút mạnh nhưng bóng dội xà ngang ra ngoài.

Công Phượng và các đồng đội đã thi đấu không tồi trước đối thủ vượt trội về thể hình

Sau khi thay Văn Lâm do bị đau, đội tuyển Việt Nam may mắn thay cũng có thủ môn rất xuất sắc là Tuấn Mạnh. Anh đang được điểm 9 ở trận đấu này tuy để thủng lưới 1 bàn. Ông Park phát biểu: “Vào hiệp 2, chúng ta bị tấn công dồn dập và lộ ra điểm yếu là thể lực. Cầu thủ họ cao, to nên họ đánh bóng bổng, còn chúng ta chống lại họ và thua kém về thể lực.

Việt Nam có sự thay đổi cầu thủ và chiến thuật nhưng cũng chưa hài lòng được. Nếu nói phải giành chiến thắng thì chúng ta không đạt kết quả mỹ mãn, nhưng 1 điểm là quan trọng khi đá trên sân khách. Tôi nghĩ cầu thủ đã chiến đấu bằng tinh thần tuyệt vời khi trong điều kiện không thuận lợi như vậy”.

Tháng 5 tới, Liên đoàn Bóng đá châu Á sẽ tiến hành bốc thăm vòng chung kết Asian Cup 2019. Các nhóm hạt giống dự kiến như sau:

Nhóm 1: Iran, Úc, Hàn Quốc, Nhật Bản, Saudi Arabia, UAE.

Nhóm 2: Iraq, Syria, Trung Quốc, Oman, Li Băng, Palestine

Nhóm 3: Uzbekistan, Ấn Độ, Qatar, Việt Nam, Yemen, Kyrgyzstan

Nhóm 4: Philippines, Thái Lan, Jordan, Triều Tiên, Turkmenistan, Bahrain

Nhật Duy