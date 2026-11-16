Joo Ji Hoon rời Blitzway Entertainment sau 16 năm, chuẩn bị thành lập công ty riêng

Ngày 16/11, Blitzway Entertainment thông báo hợp đồng độc quyền với Joo Ji Hoon đã chính thức kết thúc.

Đại diện công ty cho biết hai bên đã dành một khoảng thời gian dài để trao đổi về việc gia hạn hợp đồng, trước khi cùng đi đến quyết định chấm dứt quan hệ hợp tác.

Theo thông báo, Joo Ji Hoon đã duy trì mối quan hệ gắn bó và tin tưởng với các lãnh đạo chủ chốt của Blitzway trong suốt 16 năm qua.

Dựa trên sự thấu hiểu được xây dựng trong thời gian dài, hai bên đã có những cuộc trao đổi thẳng thắn về định hướng tương lai và thống nhất tôn trọng, ủng hộ kế hoạch thành lập công ty độc lập của nam diễn viên.

Ảnh: Fb Joo Ji Hoon

Blitzway Entertainment cũng bày tỏ lòng biết ơn đối với Joo Ji Hoon, người đã góp phần định hình và xây dựng những giá trị của công ty ngay từ những ngày đầu thành lập. Phía công ty khẳng định sẽ tiếp tục ủng hộ chặng đường mới cũng như những hoạt động sắp tới của anh.

Joo Ji Hoon sinh năm 1982, bắt đầu được chú ý rộng rãi sau khi đảm nhận vai Thái tử Lee Shin trong bộ phim truyền hình Hoàng Cung (2006) của đài MBC.

Sau đó, nam diễn viên từng bước khẳng định khả năng diễn xuất qua nhiều tác phẩm điện ảnh như Cổ Vật, Asura: Thành phố điên rồ, Điệp Viên đi về phương Bắc và Hình tượng bóng tối của tội ác…

Joo Ji Hoon vai Thái tử Lee Shin trong Hoàng Cung. Ảnh: MBC

Hiện tại, Joo Ji Hoon đang tham gia loạt phim Nữ Hoàng Tái Hôn trên Disney+, trong đó anh đảm nhận vai Hoàng đế Sovieshu.

Việc rời Blitzway sau 16 năm được xem là bước chuyển mới trong sự nghiệp, khi nam diễn viên chuẩn bị tự quản lý các hoạt động nghệ thuật thông qua công ty riêng.