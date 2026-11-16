Joo Ji Hoon chia tay công ty quản lý sau 16 năm, hé lộ bước đi mới

Mới đây, diễn viên Joo Ji Hoon vừa có quyết định đáng chú ý trong sự nghiệp khi chính thức khép lại mối quan hệ hợp tác kéo dài 16 năm với công ty quản lý. Theo Chosun, thay vì chuyển sang công ty quản lý mới, nam tài tử được cho là đang chuẩn bị thành lập công ty riêng để bắt đầu hành trình hoạt động độc lập.

Cụ thể, công ty quản lý cũ vừa chính thức thông báo chấm dứt hợp đồng độc quyền với Joo Ji Hoon. Theo công ty, sau quá trình thảo luận kỹ lưỡng, hai bên đã thống nhất lựa chọn con đường riêng.

Joo Ji Hoon chia tay công ty quản lý cũ sau 16 năm gắn bó. (Ảnh Sport Chosun)

Đại diện đơn vị quản lý cho biết Joo Ji Hoon đã duy trì mối quan hệ gắn bó với ban lãnh đạo công ty trong suốt 16 năm dựa trên sự tin tưởng sâu sắc. Phía công ty cũng tôn trọng và ủng hộ quyết định thành lập doanh nghiệp riêng của Joo Ji Hoon, đồng thời gửi lời cảm ơn đến anh vì đã đồng hành, góp phần xây dựng định hướng và giá trị của đơn vị ngay từ những ngày đầu.

Nam diễn viên được cho là sẽ bắt đầu hành trình mới cùng người quản lý đã làm việc với anh hơn 10 năm. Ngoài việc tiếp tục phát triển sự nghiệp diễn xuất, Joo Ji Hoon còn dành sự quan tâm cho lĩnh vực sản xuất nội dung. Vì vậy, việc thành lập công ty riêng được xem là bước đi mở rộng hoạt động nghề nghiệp của tài tử xứ Hàn.

Joo Ji Hoon sẽ có bước tiến mới sau 16 năm gắn bó công ty quản lý cũ.

Joo Ji Hoon sinh năm 1982, là nam diễn viên nổi tiếng của Hàn Quốc. Anh bắt đầu được công chúng chú ý sau khi đảm nhận vai Thái tử Lee Shin trong bộ phim truyền hình Goong (Hoàng cung) năm 2006.

Sở hữu ngoại hình nam tính cùng khả năng diễn xuất đa dạng, Joo Ji Hoon tiếp tục ghi dấu ấn qua nhiều tác phẩm như Along with the Gods, Kingdom, Hyena và The Trauma Code: Heroes on Call. Những năm gần đây, nam diễn viên duy trì sức hút với các dự án truyền hình và điện ảnh đình đám.

Hiện tại, Joo Ji Hoon vẫn tích cực hoạt động nghệ thuật. Anh góp mặt trong phim The Remarried Empress, cùng Shin Min Ah và Lee Jong Suk.