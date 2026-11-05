Jongho (ATEEZ) và WayV tạo ra lần đầu tại 'D AWARDS 2027 in PARIS'

Vào ngày 5/11, ban tổ chức đã công bố danh sách nghệ sĩ biểu diễn đợt thứ năm cho lễ trao giải, dự kiến ​​diễn ra vào ngày 15 và 16/1/2027 (giờ địa phương) tại Plenitude Arena (trước đây là Paris La Defense Arena) ở Paris, Pháp. Đây là năm thứ ba, sự kiện này được tổ chức, đồng thời cũng là lễ trao giải nội dung Hàn Quốc (K-content) đầu tiên diễn ra tại Liên minh châu Âu (EU).

Điểm nhấn đáng chú ý nhất trong danh sách mới này là Jongho. Đây là lần đầu tiên anh đảm nhận vai trò dẫn chương trình, kể từ khi ra mắt. Với tư cách là giọng ca chính của nhóm ATEEZ, Jongho đã được chọn làm người dẫn chương trình kiêm nghệ sĩ biểu diễn solo cho ngày đầu tiên của sự kiện (15/1). Được biết, anh đang chuẩn bị một sân khấu đặc biệt dành riêng cho dịp này.

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Nhóm WayV, vốn đã xuất hiện trong danh sách công bố đợt bốn sẽ tham gia với đội hình đầy đủ 5 thành viên sau khi Ten xác nhận góp mặt. Đây là lần đầu tiên sau một thời gian dài, nhóm biểu diễn với đầy đủ các thành viên, kể từ khi phát hành mini album thứ tám Vision Wings, vào tháng 8/2026. Ngoài ra, Ten và Xiaojun cũng sẽ có các màn trình diễn solo. Ten đã phát hành đĩa đơn OUTWEST vào tháng 9/2026, trong khi Xiaojun ra mắt mini album Hey, Somebody vào tháng 10/2026.

Nhóm xikers, những người vừa có màn trở lại nhanh chóng vào ngày 2/11, với mini album thứ tám ROUTE ZERO: The CALLING, chỉ khoảng 6 tháng sau khi phát hành mini album thứ bảy vào tháng 5/2026, cũng sẽ tham gia biểu diễn. Nhóm nhạc từng lọt vào bảng xếp hạng Billboard 200 chỉ 12 ngày sau khi ra mắt này hứa hẹn sẽ khuấy động bầu không khí tại 'đấu trường' ở Paris.

Họ sẽ cùng góp mặt với các nghệ sĩ đã được công bố trước đó, bao gồm Jihyo (TWICE), người đảm nhận vai trò dẫn chương trình kiêm biểu diễn, cùng các nhóm nhạc: TOMORROW X TOGETHER, P1Harmony, RESCENE và nhiều nghệ sĩ khác. Lễ trao giải sẽ được phát sóng tại Hàn Quốc, trên kênh Channel A.