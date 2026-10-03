Jones giật lại trận hòa cho FC St. Pauli trước Borussia Mönchengladbach

📊 Xem thống kê chi tiết trận FC St. Pauli 1-1 Borussia Mönchengladbach: chấm điểm cầu thủ, đồ thị diễn biến »

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FC St. Pauli1 - 1Borussia MönchengladbachKết thúc

0'Trận đấu bắt đầu

FC St. Pauli tiếp đón Borussia Mönchengladbach.

15'T. Kleindienst mở tỷ số cho Borussia Mönchengladbach

Phút 15, T. Kleindienst tỏa sáng giúp Borussia Mönchengladbach vươn lên dẫn trước 0-1 trước FC St. Pauli. Bàn thắng sớm mang về lợi thế tâm lý lớn cho đội khách trong trận giao hữu này.

45'Hết hiệp 1

Kết thúc hiệp 1, tỷ số 0 - 1.

46'Hiệp 2 bắt đầu

Hiệp 2 bắt đầu.

75'R. Jones tỏa sáng gỡ hòa 1-1 cho FC St. Pauli

Phút 75, R. Jones đã tận dụng tốt cơ hội để ghi bàn thắng quan trọng cho FC St. Pauli. Pha lập công này giúp đội bóng đưa trận đấu trở lại vạch xuất phát với tỷ số 1-1 sau khi bị Borussia Mönchengladbach dẫn trước từ sớm.

KTKết thúc: FC St. Pauli 1-1 Borussia Mönchengladbach

Trận đấu khép lại với tỷ số 1 - 1.

Cập nhật lúc 22:22 03/10/2026

Cuộc đối đầu giữa FC St. Pauli và Borussia Mönchengladbach diễn ra vào lúc 20:30 ngày 03/10/2026 đang thu hút nhiều sự quan tâm. Cả hai câu lạc bộ đều bước vào màn so tài này với quyết tâm cao độ nhằm tìm kiếm một kết quả tích cực, đáp ứng sự kỳ vọng của người hâm mộ sau những giai đoạn thi đấu căng thẳng.

Phong độ thi đấu của hai đội bóng

Đội chủ nhà FC St. Pauli đang có những dấu hiệu khởi sắc rõ nét về mặt tinh thần thi đấu. Trong 5 trận ra quân gần nhất, đội bóng này đã giành được 3 chiến thắng, phải nhận 1 thất bại và có 1 trận hòa. Đáng chú ý, chuỗi 3 trận thắng liên tiếp vừa qua cho thấy lối chơi của đội bóng đang dần tìm lại được sự gắn kết và tính hiệu quả cần thiết trong khâu kết thúc.

Ở bên kia chiến tuyến, Borussia Mönchengladbach lại thể hiện một diện mạo vô cùng ấn tượng. Đại diện này sở hữu chuỗi phong độ hoàn hảo khi giành trọn vẹn 5 chiến thắng trong 5 trận đấu gần đây nhất. Sự thăng hoa trong lối chơi cùng tính ổn định cao ở từng tuyến đang giúp Borussia Mönchengladbach duy trì được nhịp độ thi đấu rất tự tin.

Lịch sử đối đầu và điểm nhấn thế trận

Xét về thành tích chạm trán trực tiếp, Borussia Mönchengladbach đang nắm giữ ưu thế rõ rệt hơn. Trong 5 lần so tài gần nhất giữa hai bên, Borussia Mönchengladbach đã có được 3 chiến thắng, trong khi FC St. Pauli mới chỉ có 1 lần ca khúc khải hoàn và hai đội chấp nhận chia điểm ở 1 trận đấu còn lại.

Dù lịch sử đối đầu đang nghiêng về phía đội khách, lợi thế sân bãi cùng đà hồi sinh từ 3 chiến thắng liên tiếp sẽ là điểm tựa lớn để FC St. Pauli tạo nên sự phản kháng mạnh mẽ. Trong khi đó, chuỗi toàn thắng của Borussia Mönchengladbach là minh chứng cho thấy họ đủ bản lĩnh để áp đặt thế trận. Trận đấu hứa hẹn sẽ diễn ra với tốc độ cao cùng những toan tính chiến thuật chặt chẽ từ ban huấn luyện hai đội.

Đại Ngàn

* Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)